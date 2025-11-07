क्रिकेट जगत में हड़कंप, पूर्व महिला कप्तान का बड़ा खुलासा, सेलेक्टर और टीम मैनेजर पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

बांग्लादेश की पूर्व महिला टीम कप्तान जहांआरा आलम ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। (photo - Instagram/officialjahanaraalam26)
Jahanara Alam accused selector and manager of Sexual harassment: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पूर्व महिला टीम कप्तान जहांआरा आलम द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने इस समिति को 15 कार्यदिवसों के भीतर निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जहांआरा ने पूर्व चीफ सेलेक्टर व टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीसीबी के आधिकारिक बयान में कहा गया, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की एक पूर्व सदस्य द्वारा टीम से जुड़े कुछ व्यक्तियों के कथित कदाचार के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए बीसीबी ने आरोपों की गहन जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति 15 कार्यदिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी।"
बयान में आगे जोड़ा गया, "बीसीबी अपने सभी खिलाड़ियों व कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक तथा पेशेवर माहौल सुनिश्चित करने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बोर्ड ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेता है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कदम उठाएगा।"
एक इंटरव्यू में पत्रकार रियासाद अजीम को जहांआरा ने बताया कि टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। वे बिना अनुमति उनके कंधे पर हाथ रखते, उनके पीरियड्स के बारे में पूछते तथा ऐसी निजी बातें करते, जिनसे उन्हें बेहद असहज महसूस होता। पूर्व सेलेक्टर और मैनेजर हाथ मिलाने के बजाय गले लगाने के लिए उनके करीब आते थे, वह भी टीम साथियों व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में। जहांआरा ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी करियर को बर्बाद करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने मंजरुल के अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिए। उन्होंने दिवंगत तौहीद महमूद व बीसीबी अधिकारी सरफराज बाबू पर भी इसी तरह के व्यवहार का आरोप लगाया।
जहांआरा के अनुसार, उन्होंने इसकी शिकायत बीसीबी के पूर्व निदेशक शफीउल इस्लाम नादेल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी से की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंजरुल इस्लाम ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
भारत में महिला टी20 चैलेंज व फेयरब्रेक इनविटेशनल टी20 जैसे टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाली बांग्लादेश की एकमात्र खिलाड़ी जहांआरा आलम ने बांग्लादेश के लिए 52 वनडे में 30.39 की औसत से 48 विकेट व 83 टी20 में 24.03 की औसत से 60 विकेट हासिल किए हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य कारणों से ब्रेक लेकर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं।
