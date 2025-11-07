क्रिकेट जगत में हड़कंप, पूर्व महिला कप्तान का बड़ा खुलासा, सेलेक्टर और टीम मैनेजर पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

एक इंटरव्यू में पत्रकार रियासाद अजीम को जहांआरा ने बताया कि टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। वे बिना अनुमति उनके कंधे पर हाथ रखते, उनके पीरियड्स के बारे में पूछते तथा ऐसी निजी बातें करते, जिनसे उन्हें बेहद असहज महसूस होता। पूर्व सेलेक्टर और मैनेजर हाथ मिलाने के बजाय गले लगाने के लिए उनके करीब आते थे, वह भी टीम साथियों व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में। जहांआरा ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी करियर को बर्बाद करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने मंजरुल के अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिए। उन्होंने दिवंगत तौहीद महमूद व बीसीबी अधिकारी सरफराज बाबू पर भी इसी तरह के व्यवहार का आरोप लगाया।