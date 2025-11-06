WPL 2026 Retention: वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान समेत इन तीन दिग्गजों का रिलीज होना तय, इतने खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी टीमें

एक और स्टार खिलाड़ियों से सजी दिल्ली कैपिटल्स भी नीलामी से पहले अपनी कप्तान लैनिंग को रिलीज कर सकती है। लैनिंग के नेतृत्व में, दिल्ली कैपिटल्स अब तक खेले गए तीनों सीजन के फ़ाइनल में पहुंची है। वे हाल ही में विश्व कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के साथ-साथ एनाबेल सदरलैंड और मारिजाने कैप की ऑलराउंड जोड़ी को भी टीम में बनाए रख सकते हैं। युवाओं में, इस साल की शुरुआत में अपने पहले सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली निकी प्रसाद को भी टीम में बनाए रखने की उम्मीद है।