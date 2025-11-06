WPL 2026 Retention: वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान समेत इन तीन दिग्गजों का रिलीज होना तय, इतने खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी टीमें

Patrika LogoSwitch to English

WPL 2026 Retention: वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान समेत इन तीन दिग्गजों का रिलीज होना तय, इतने खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी टीमें

रिटेंशन में अधिकतम तीन भारतीय कैप्ड खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है, तो उनमें से एक खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 06, 2025

wpl 2025 full schedule

वुमेन प्रीमियर वुमेन प्रीमियर लीग के रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की लिस्ट जल्द जारी होगी (Photo - WPL Official Page)

WPL 2026 Retention: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए जल्द मेगा ऑक्शन होने वाला है। इससे पहले सभी टीमें रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट जारी करेंगी। टीमों की लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम हैं, जिनके रिलीज होने की संभावना है। दीप्ति शर्मा, मेग लैनिंग, सोफी एक्लेस्टोन और अमेलिया केर जैसे दिग्गजों के रिलीज होने की संभावना नहीं है। आगामी महिला प्रीमियर लीग मेगा नीलामी से पहले, प्रत्येक टीम अधिकतम पांच रिटेंशन कर सकती है।

ज्यादा से ज्यादा पांच खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं टीमें

इन रिटेंशन में अधिकतम तीन भारतीय कैप्ड खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है, तो उनमें से एक खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए, जैसा कि नीचे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मामले में देखा जा सकता है। डब्ल्यूपीएल में पहली बार, फ्रेंचाइजी को डब्ल्यूपीएल नीलामी में राइट-टू-मैच कार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

मुंबई इंडियंस इन खिलाड़ियों को करेगी रिलीज

महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस अपनी टीम से केर, पूजा वस्त्रकर और यास्तिका भाटिया को हटा सकती है। क्रिकबज को पता चला है कि वे इसके बजाय युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी और ऑलराउंडर अमनजोत कौर के साथ-साथ हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज और नैट-शिवर ब्रंट की अनुभवी तिकड़ी पर भरोसा जता सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स कप्तान को ही करेगी रिलीज

एक और स्टार खिलाड़ियों से सजी दिल्ली कैपिटल्स भी नीलामी से पहले अपनी कप्तान लैनिंग को रिलीज कर सकती है। लैनिंग के नेतृत्व में, दिल्ली कैपिटल्स अब तक खेले गए तीनों सीजन के फ़ाइनल में पहुंची है। वे हाल ही में विश्व कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के साथ-साथ एनाबेल सदरलैंड और मारिजाने कैप की ऑलराउंड जोड़ी को भी टीम में बनाए रख सकते हैं। युवाओं में, इस साल की शुरुआत में अपने पहले सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली निकी प्रसाद को भी टीम में बनाए रखने की उम्मीद है।

गुजरात जायंट्स इन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन

दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स के किसी भी भारतीय खिलाड़ी को टीम में बनाए रखने की संभावना नहीं है। क्रिकबज को पता चला है कि वे अपने दो विदेशी खिलाड़ियों को टीम में बनाए रख सकते हैं। यूपी वॉरियर्स, जिनके पास अभिषेक नायर के रूप में एक नया कोच है, पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता श्वेता सहरावत को छोड़कर, नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि वे अपने सभी खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर देंगे - जिनमें एलिसा हीली, दीप्ति, एक्लेस्टोन और क्रांति गौड़ शामिल हैं।

RCB केवल चार खिलाड़ियों को रखेगी

2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले सीजन में चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन भारतीय और विदेशी स्टार खिलाड़ियों की भरमार के कारण उन्हें कुछ कठिन फैसले लेने पड़े हैं। हालाँकि, उनके अपने रोस्टर से केवल चार खिलाड़ियों - स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल और ऋचा घोष - को ही रिटेन करने की उम्मीद है। क्रिकबज को पता चला है कि ऋचा घोष को लेकर थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उम्मीद है कि वह रिटेंशन सूची में शामिल होंगी, जिसकी घोषणा गुरुवार को की जाएगी।

WPL 2026 retentions

Updated on:

06 Nov 2025 02:48 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:47 pm

WPL 2026 Retention: वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान समेत इन तीन दिग्गजों का रिलीज होना तय, इतने खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी टीमें

