केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand announce T20i Squad: वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20आई सीरीज से ठीक पहले केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सीरीज का आगाज बुधवार से ऑकलैंड के ईडन पार्क में होना है। इसके लिए न्यूजीलैंड की टीम में काइल जैमीसन और ईश सोढ़ी की वापसी हो रही है। न्‍यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से घोषित की गई 14 सदस्यीय टीम में वेलिंगटन फायरबर्ड्स के अनकैप्ड ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन में श्रीलंका के खिलाफ टीम का हिस्सा होने के बाद भी अपना टी20आई डेब्यू नहीं कर सके थे।