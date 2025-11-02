केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

न्यूजीलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BLACKCAPS)
New Zealand announce T20i Squad: वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20आई सीरीज से ठीक पहले केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सीरीज का आगाज बुधवार से ऑकलैंड के ईडन पार्क में होना है। इसके लिए न्यूजीलैंड की टीम में काइल जैमीसन और ईश सोढ़ी की वापसी हो रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से घोषित की गई 14 सदस्यीय टीम में वेलिंगटन फायरबर्ड्स के अनकैप्ड ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन में श्रीलंका के खिलाफ टीम का हिस्सा होने के बाद भी अपना टी20आई डेब्यू नहीं कर सके थे।
जैमीसन इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान लगी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि सोढ़ी अक्टूबर की शुरुआत में माउंट में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के बाद टी20आई टीम में वापसी कर रहे हैं। यह पांच मैचों की टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी होगी। इसके बाद कोच रॉब वाल्टर अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी प्रारंभिक टीम की घोषणा करेंगे।
कोच रॉब वाल्टर ने जैमीसन, स्मिथ और सोढ़ी का टीम में स्वागत करते हुए कहा कि काइल इस हफ्ते गेंदबाजी में वापस आ गए हैं और इस सीरीज में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नाथन ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की है और अगर उन्हें इस सीरीज़ में टी20 में मौका मिलता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। ईश हमारे सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनके कौशल, ऊर्जा और अनुभव को टीम में शामिल करना हमेशा अच्छा होता है।
वाल्टर ने मैट हैनरी को बाहर करने को लेकर कहा कि मैट ने जुलाई में ज़िम्बाब्वे दौरे के बाद से ब्लैककैप्स के लिए हर मैच खेला है। इसलिए उनके लिए थोड़ा ब्रेक लेने का यह सही समय है और यह तथ्य कि उन्हें अपनी पिंडली की चोट के रिहैब के लिए भी कुछ समय मिलेगा। न्यूजीलैंड आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कई प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर ही खेलेगा, क्योंकि फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) सभी चोटों के कारण बाहर हो गए हैं।
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), नाथन स्मिथ और ईश सोढ़ी।
