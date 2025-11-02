Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand announce T20i Squad: न्‍यूजीलैंड क्रिकेट वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। इस सीरीज के लिए कई प्रमुख खिलाड़ी जहां चोट की वजह से अनुपलब्‍ध हैं तो काइल जैमिसन और ईश सोढ़ी की कीवी टीम में वापसी हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 02, 2025

New Zealand announce T20i Squad

न्‍यूजीलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BLACKCAPS)

New Zealand announce T20i Squad: वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20आई सीरीज से ठीक पहले केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सीरीज का आगाज बुधवार से ऑकलैंड के ईडन पार्क में होना है। इसके लिए न्यूजीलैंड की टीम में काइल जैमीसन और ईश सोढ़ी की वापसी हो रही है। न्‍यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से घोषित की गई 14 सदस्यीय टीम में वेलिंगटन फायरबर्ड्स के अनकैप्ड ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन में श्रीलंका के खिलाफ टीम का हिस्सा होने के बाद भी अपना टी20आई डेब्यू नहीं कर सके थे।

टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले न्‍यूजीलैंड की आखिरी सीरीज

जैमीसन इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान लगी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि सोढ़ी अक्टूबर की शुरुआत में माउंट में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के बाद टी20आई टीम में वापसी कर रहे हैं। यह पांच मैचों की टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के लिए टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले आखिरी होगी। इसके बाद कोच रॉब वाल्टर अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी प्रारंभिक टीम की घोषणा करेंगे।

'ईश हमारे सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी'

कोच रॉब वाल्टर ने जैमीसन, स्मिथ और सोढ़ी का टीम में स्वागत करते हुए कहा कि काइल इस हफ्ते गेंदबाजी में वापस आ गए हैं और इस सीरीज में उनसे अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। नाथन ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की है और अगर उन्हें इस सीरीज़ में टी20 में मौका मिलता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। ईश हमारे सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनके कौशल, ऊर्जा और अनुभव को टीम में शामिल करना हमेशा अच्छा होता है।

कई प्रमुख खिलाड़ी चोट के चलते बाहर

वाल्‍टर ने मैट हैनरी को बाहर करने को लेकर कहा कि मैट ने जुलाई में ज़िम्बाब्वे दौरे के बाद से ब्लैककैप्स के लिए हर मैच खेला है। इसलिए उनके लिए थोड़ा ब्रेक लेने का यह सही समय है और यह तथ्य कि उन्हें अपनी पिंडली की चोट के रिहैब के लिए भी कुछ समय मिलेगा। न्यूजीलैंड आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कई प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर ही खेलेगा, क्योंकि फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) सभी चोटों के कारण बाहर हो गए हैं।

न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), नाथन स्मिथ और ईश सोढ़ी।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम में बार-बार बदलाव को लेकर दिग्गजों ने सूर्या और गंभीर पर साधा निशाना
क्रिकेट
Sanju Samson batting position

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

02 Nov 2025 10:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट

Womens World Cup 2025: क्या बेटियां खत्म करेंगी 14 साल लंबा इंतज़ार? वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक दशक से ज्यादा समय से तरस रहा भारत

India Women
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह के बाद आज जसप्रीत बुमराह के पास T20i में इतिहास रचने का मौका, हासिल कर सकते हैं ये बड़ी उपलब्धि

Jasprit Bumrah T20i Record
क्रिकेट

IND vs SA, Playing 11: क्या इस दिग्गज ऑलराउंडर की होगी भारतीय टीम में वापसी, फ़ाइनल में ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

MCC on Muneeba Ali Controversial Run Out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.