10 अगस्त 2025,

रविवार

क्रिकेट

कोच गंभीर ने इंग्लैंड दौरे पर कैसे भरा खिलाड़ियों में जुनून..33 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने किया खुलासा

करुण नायर (Karun Nair) को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में चार मुकाबले में खेलने का मौका मिला। उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन ओवल टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने बेहद अहम अर्द्धशतक लगाया था, जो टीम की जीत में अहम रहा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

Team India
भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) - Photo Credit - IANS

Karun Nair on Gautam Gambhir and Shubman Gill: करुण नायर के लिए इंग्लैंड के खिलाफ हाल में संपन्न 5 टेस्ट मैचों की सीरीज बेहद यादगार रही। इसकी वजह आठ साल बाद सीरीज के माध्यम से उनकी भारतीय टीम में वापसी रही। करुण ने टीम में वापसी को डेब्यू सरीखा एहसास और अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। करुण ने कहा कि तीन साल पहले उस पल की कल्पना करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन उसे दोबारा जीना, पहली बार भारतीय टीम की कैप पहनने के एहसास के बिल्कुल करीब था। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से कामयाब हो गया। नायर ने कहा कि मैं सीरीज में क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन आखिरी टेस्ट में लगाया अर्धशतक मेरे और टीम के लिए बेहद अहम था।

हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम को किस तरह प्रेरित किया, इस पर नायर ने कहा, "शुरुआत में गौतम गंभीर ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि हम इसे एक बदली हुई टीम के रूप में देखें। वह नहीं चाहते थे कि हम ऐसा महसूस करें। हमें पहला मैसेज मिला कि यह कोई युवा टीम नहीं बल्कि एक बेहतरीन टीम है और सभी को इसे अंदर से महसूस करना चाहिए। सभी को टीम के लिए खेलने और एक दूसरे का समर्थन करने का संदेश दिया गया था। इसे महसूस करना अद्भुत था।"

करुण नायर ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा, "शुभमन ने जिस तरह से सभी को एकजुट रखा और जैसा प्रोत्साहन दिया, वह देखने लायक था। शुरुआत से ही उनकी बातचीत बिल्कुल स्पष्ट थी। न सिर्फ कप्तान के रूप में, बल्कि बल्लेबाज के रूप में भी उन्होंने टीम एक लीडर की तरह टीम का नेतृत्व किया।" गिल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में चार शतक लगाते हुए सर्वाधिक 754 रन बनाए थे।

Graeme Cremer

करुण नायर को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में चार टेस्ट खेलने का मौका मिला। उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन ओवल टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने बेहद अहम अर्द्धशतक लगाया था, जो टीम की जीत में अहम रहा। नायर ने आठ पारियों में 205 रन बनाए थे।

Published on:

10 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कोच गंभीर ने इंग्लैंड दौरे पर कैसे भरा खिलाड़ियों में जुनून..33 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने किया खुलासा

