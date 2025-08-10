कोच गंभीर ने इंग्लैंड दौरे पर कैसे भरा खिलाड़ियों में जुनून..33 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने किया खुलासा

Karun Nair on Gautam Gambhir and Shubman Gill: करुण नायर के लिए इंग्लैंड के खिलाफ हाल में संपन्न 5 टेस्ट मैचों की सीरीज बेहद यादगार रही। इसकी वजह आठ साल बाद सीरीज के माध्यम से उनकी भारतीय टीम में वापसी रही। करुण ने टीम में वापसी को डेब्यू सरीखा एहसास और अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। करुण ने कहा कि तीन साल पहले उस पल की कल्पना करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन उसे दोबारा जीना, पहली बार भारतीय टीम की कैप पहनने के एहसास के बिल्कुल करीब था। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से कामयाब हो गया। नायर ने कहा कि मैं सीरीज में क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन आखिरी टेस्ट में लगाया अर्धशतक मेरे और टीम के लिए बेहद अहम था।