टीम इंडिया से बाहर होते ही इस क्रिकेटर ने दिखाया दम, रणजी मैच में बना डाले इतने रन

करुण नायर को वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया समाप्त टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। इससे पहले वह इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन वह मौके का फायद उठा पाने में विफल रहे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ भारत की ओर से नंबर तीन और मध्यक्रम में बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के खिलाफ 8 इनिंग में उन्होंने 25.62 की औसत से 205 रन बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रन था।