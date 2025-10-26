टीम इंडिया से बाहर होते ही इस क्रिकेटर ने दिखाया दम, रणजी मैच में बना डाले इतने रन

करुण नायर, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक और गोवा के बीच शिमोगा में रणजी ट्रॉफी ग्रुप-बी एलीट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में कर्नाटक के धाकड़ बल्लेबाज करुण नायर (Karun Nair) ने गोवा के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया। वह 174 रन बनाकर नॉटआउट रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करुण नायर का यह 25वां शतक हैं। इस शानदार प्रदर्शन से पहले कर्नाटक के 33 वर्षीय बल्लेबाज ने सौराष्ट्र के खिलाफ पहली दो इनिंग में क्रमशः 73 और 8 रन की पारी खेली थी।
गोवा के खिलाफ जारी रणजी मुकाबले में कर्नाटक की पहली पारी में शुरुआती चार विकेट गिरने के बाद करुण नायर ने श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 117 रन की पार्टनरशिप की। करुण नायर दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी टीम पहली पारी में 371 के स्कोर पर सिमट गई।
वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक गोवा ने 1 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। क्रीज पर सुयश प्रभुदेसाई और अभिनव तेजराणा जमे हुए थे। कर्नाटक की पहली पारी के आधार पर गोवा अभी भी 343 रन पीछे हैं।
करुण नायर को वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया समाप्त टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। इससे पहले वह इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन वह मौके का फायद उठा पाने में विफल रहे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ भारत की ओर से नंबर तीन और मध्यक्रम में बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के खिलाफ 8 इनिंग में उन्होंने 25.62 की औसत से 205 रन बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रन था।
वैसे उन्होंने भारत के लिए 10 टेस्ट मैच की 15 इनिंग में 41.35 की औसत से कुल 579 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी जड़ी थी।
