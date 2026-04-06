KKR vs PBKS: केकेआर को आज इस गेंदबाज से रहना होगा बचके, IPL में चटका चुका है सबसे ज्यादा विकेट

KKR vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में आज सोमवार को कोलकाता के इडन गार्डेन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7.30 बजे से खेले जाने वाले इस मैच में केकेआर को युजवेंद्र चहल से सावधा रहना होगा, क्‍योंकि इस अनुभवी स्पिनर के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह केकेआर के खिलाफ एक बार पांच विकेट हॉल और दो बार चार विकेट हॉल भी ले चुके हैं।