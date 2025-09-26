Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

केएल राहुल की 176 रनों की बदौलत भारत A की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया A को 5 विकेट से हराया

INDA vs AUSA 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया A ने दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 413 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 26, 2025

मैनचेस्टर टेस्ट में शॉट खेलते हुए केएल राहुल (Photo - BCCI)

ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ लखनऊ में खेले गए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ भारत-ए ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 420 रन पर सिमट गई। इस पारी में कप्तान नाथन मैकस्वीनी ने 74 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि जैक एडवर्ड्स ने 88 रन की पारी खेली। इनके अलावा, टॉड मर्फी ने 76 रन जुटाए।

मानव सुथार ने चटकाए 5 विकेट

भारत की तरफ से मानव सुथार ने 107 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि गुरनूर बरार को 3 सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में भारत-ए अपनी पहली पारी में महज 194 रन पर सिमट गई। साई सुदर्शन ने 140 गेंदों में 75 रन जोड़े, जबकि एन जगदीशन ने 38 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे से हेनरी थॉर्नटन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। भारत-ए को सस्ते में समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहली पारी के आधार पर 226 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरी पारी में यह टीम महज 185 रन पर सिमट गई। इस पारी में मैकस्वीनी ने नाबाद 85 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

इस पारी में मानव सुथार और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं। इसी के साथ भारत-ए को जीत के लिए 412 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 91.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत-ए की ओर से केएल राहुल ने 210 गेंदों में 4 छक्कों और 16 चौकों के साथ नाबाद 176 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 100 रन टीम के खाते मे जोड़े। इनके अलावा, कप्तान ध्रुव जुरेल ने 56 रन जुटाए।

30 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉड मर्फी ने 3 शिकार किए, जबकि कोरी रोचिकियोली ने 2 सफलताएं हासिल कीं। भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। अब दोनों टीमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच तीन अनाधिकारिक वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

26 Sept 2025 02:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / केएल राहुल की 176 रनों की बदौलत भारत A की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया A को 5 विकेट से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.