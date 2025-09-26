केएल राहुल की 176 रनों की बदौलत भारत A की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया A को 5 विकेट से हराया

भारत की तरफ से मानव सुथार ने 107 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि गुरनूर बरार को 3 सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में भारत-ए अपनी पहली पारी में महज 194 रन पर सिमट गई। साई सुदर्शन ने 140 गेंदों में 75 रन जोड़े, जबकि एन जगदीशन ने 38 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे से हेनरी थॉर्नटन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। भारत-ए को सस्ते में समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहली पारी के आधार पर 226 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरी पारी में यह टीम महज 185 रन पर सिमट गई। इस पारी में मैकस्वीनी ने नाबाद 85 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।