गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए इन बेटियों ने बनाई टीम इंडिया में जगह, अब महिला विश्व कप 2025 में मचा रहीं धूम

ICC Women's World Cup 2025: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मंच भी है, जहां दुनियाभर की क्रिकेटर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। इनमें से कई खिलाड़ी ऐसी भी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबी, तंगहाली और कड़ा संघर्ष झेला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जोश व जज्बे से वे इस मुकाम तक पहुंच सकीं, जहां आज दुनिया उन्हें पहचानती है। भारत की युवा खिलाड़ी क्रांति गौड़ और अमनजोत के साथ बांग्‍लादेश की युवा खिलाड़ी मारूफ अख्‍तर ऐसी ही खिलाड़ी हैं, जो फर्श से अर्श तक पहुंची हैं।