कुलदीप यादव ने शादी के लिए BCCI से मांगी छुट्टी, जानें कब है चाइनामैन गेंदबाज की शादी

Kuldeep Yadav Wedding: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी शादी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से छुट्टी मांगी है। वह फिलहाल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और कोलकाता में भारतीय प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा हैं। बताया जा रहा है कि कुलदीप की शादी इस साल की शुरुआत में होनी थी, लेकिन आईपीएल के खत्म होने में देरी के चलते इसे टाल दिया गया था।