कुलदीप यादव ने शादी के लिए BCCI से मांगी छुट्टी, जानें कब है चाइनामैन गेंदबाज की शादी

भारत के चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Kuldeep Yadav Wedding: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी शादी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से छुट्टी मांगी है। वह फिलहाल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और कोलकाता में भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। बताया जा रहा है कि कुलदीप की शादी इस साल की शुरुआत में होनी थी, लेकिन आईपीएल के खत्म होने में देरी के चलते इसे टाल दिया गया था।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कुलदीप यादव अपनी शादी के लिए बीसीसीआई से छुट्टी मिलने की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में बोर्ड के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस स्पिनर ने नवंबर के आखिरी हफ्ते के लिए छुट्टी मांगी है। हालांकि कुलदीप भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में भी शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, टीम मैनेजमेंट कुलदीप की छुट्टियों की संख्या और मंजूरी देने से पहले ये आकलन करेगा कि उनकी सेवाओं की कब जरूरत होगी। बता दें कि कुलदीप आखिरी बार बीसीसीआई के सीओई में भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेले थे। वह उस मैच में सिर्फ एक विकेट ले पाए थे। उस मैच से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे और दो टी20 मैच खेले थे।
कलाई का ये स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों में 12 विकेट लिए थे। ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए उन्हें पहले टेस्ट के लिए चुना गया है। इस मुकाबले में उनके साथ ही तीन स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं। उनके अलावा मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे हैं।
