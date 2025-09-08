Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप 2025 में ये खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का ‘ट्रंप कार्ड’, रवि शास्‍त्री ने बताया नाम

Team India Trump Card: रवि शास्‍त्री का मानना है कि एशिया कप 2025 में भारत के लिए कुलदीप यादव अहम खिलाड़ी साबित होंगे। उन्‍होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को साथ खिलाना चाहिए।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

Team India Trump Card
कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India Trump Card in Asia Cup: एशिया कप 2025 में यूएई की स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल पिचों पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भारत के 'ट्रंप कार्ड' साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी एशिया कप 2025 में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को शामिल करने का समर्थन किया है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बेंच पर बैठे उत्तर प्रदेश के इस स्पिनर की आठ देशों के टूर्नामेंट के लिए टी20 टीम में वापसी हुई है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या सूर्यकुमार यादव दोनों विशेषज्ञ स्पिनरों कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ खिलाएंगे? शास्त्री का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है।

'एशिया कप में टीम इंडिया के लिए अहम होंगे कुलदीप'

रवि शास्‍त्री ने टीओआई से बातचीत में कहा कि कुलदीप अपने करियर के चरम पर हैं और दावा किया कि वह टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी होंगे। बता दें कि आईपीएल 2025 में कुलदीप यादव ने 13 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए थे। इसके बावजूद उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन से अक्‍सर बाहर कर दिया जाता रहा है।

'कुलदीप अभी अपने चरम पर'

शास्‍त्री ने कहा कि अगर आपके पास उस स्तर के दो कलाई के स्पिनर हैं तो मैं उन्हें अपनी टीम में ज़रूर शामिल करूंगा। मुझे लगता है कि कुलदीप अभी अपने चरम पर हैं। उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से भारत की मज़बूत टीम और परिस्थितियों के कारण इंग्लैंड में टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह नहीं बना पाए। एशिया कप और आगे चलकर वह वरुण और अक्षर के साथ वह टीम की अहम भूमिका निभाएंगे।

2024 के टी20 वर्ल्‍ड में खेला था आखिरी टी20 मैच

कुलदीप ने आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में खेला था। इसके बाद वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में खेले, जहां उन्हें चोट लग गई और वे महीनों तक बाहर रहे। इसके बाद इस स्पिनर ने आईपीएल 2025 में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में वापसी की। कुलदीप के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 69 विकेट दर्ज हैं।

दो स्पिनरों के साथ उतरना रहेगा सही

बता दें कि यूएई ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्‍तान की टीम भी दो स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ उतरी थी और अफगानिस्‍तान के खिलाफ 75 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। इस मैच में स्पिनर मोहम्‍मद नवाज ने पांच विकेट हॉल तो स्पिनर सूफियान मुकीम ने दो विकेट चटकाए। यानी सात विकेट स्पिनरों ने निकाले। ऐसे में यूएई के स्पिन के मददगार विकेट पर दो स्पिनरों के साथ उतरना अच्‍छा विकल्‍प रहेगा। 

एशिया कप 2025

Published on:

08 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 में ये खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का 'ट्रंप कार्ड', रवि शास्‍त्री ने बताया नाम

