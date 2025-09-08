Team India Trump Card in Asia Cup: एशिया कप 2025 में यूएई की स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल पिचों पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भारत के 'ट्रंप कार्ड' साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी एशिया कप 2025 में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को शामिल करने का समर्थन किया है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बेंच पर बैठे उत्तर प्रदेश के इस स्पिनर की आठ देशों के टूर्नामेंट के लिए टी20 टीम में वापसी हुई है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या सूर्यकुमार यादव दोनों विशेषज्ञ स्पिनरों कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ खिलाएंगे? शास्त्री का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है।