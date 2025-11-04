Patrika LogoSwitch to English

लीजेंड्स लीग क्रिकेट का बड़ा ऐलान, इस बार भारत के साथ इंटरनेशनल वेन्यू पर होंगे मुकाबले

लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने अपने अगले सीजन के लिए बड़ी घोषणा की है। इस बार भारत के 7 शहरों के अलावा शारजाह या दोहा में भी मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग में गौतम गंभीर, एस श्रीसंत, सहवाग और इरफान पठान जैसे भारतीय दिग्गज खेल चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Pooja Geete

Nov 04, 2025

LLC

हरभजन सिंह और सुरेश रैना (फोटो- IANS)

Legends League Cricket: लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने मंगवार को बड़ी घोषणा की है। इस लीग में दुनियाभर के रिटायर्ड क्रिकेटर्स भाग लेते हैं। इस लीग में फैंस उन क्रिकेटर्स को भी खेलते हुए देख पाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल पिच पर ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला होता है। एक बार फिर से यह लीग फैंस को रोमांचित करने के लिए आ रहा है। इस लीग का मकसद है पुराने सितारों की यादें ताजा करना और फैंस को फिर से उनके पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल लाइव दिखाना है। सीजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है।

LLC के मेजबान शहर

टूर्नामेंट 11 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। साथ ही इस बार मुकाबले भारत के 7 शहरों में होंगे और एक अंतरराष्ट्रीय वेन्यू भी निर्धारित है। आगमी सीजन के मुकाबले भारत के ग्वालियर, उदयपुर, पटना, कोयंबटूर, अमृतसर–जालंधर रीजन के किसी एक ग्राउंड और कोच्चि में खेले जाएंगे। इसके अलावा इस लीग के मुकाबले शारजाह या दोहा में से किसी एक वेन्यू पर खेले जाएंगे।

एलएलसी के चेयरमैन विवेक खुशालानी ने कहा, "हम उन शहरों तक जा रहे हैं जहां क्रिकेट का जुनून तो है लेकिन बड़े टूर्नामेंट कम देखने को मिलते हैं। इस बार का सीजन क्रिकेट के लीजेंड्स और फैंस दोनों के लिए यादगार होगा।" लीग के सह-संस्थापक रमन रहेजा ने कहा, "यह सीजन क्रिकेट को एक घूमते हुए उत्सव की तरह पेश करेगा। हर शहर में फैंस को अपने पसंदीदा दिग्गज खिलाड़ियों को लाइव देखने का मौका मिलेगा।"

लीग की शुरुआत किसी शहर से होगी और कितने मैच किस वेन्यू पर खेले जाएंगे, इसकी घोषणा जल्दी होगी। इसके अलावा इस बार कौन कौन से बड़े खिलाड़ी इस लीग में खेलेंगे, इसकी घोषणा होनी है। इससे पहले इस लीग को भारत के अलावा ओमान और कतर में आयोजित किया जा चुका है।

Hindi News / Sports / Cricket News / लीजेंड्स लीग क्रिकेट का बड़ा ऐलान, इस बार भारत के साथ इंटरनेशनल वेन्यू पर होंगे मुकाबले

