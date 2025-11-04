लीजेंड्स लीग क्रिकेट का बड़ा ऐलान, इस बार भारत के साथ इंटरनेशनल वेन्यू पर होंगे मुकाबले

Legends League Cricket: लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने मंगवार को बड़ी घोषणा की है। इस लीग में दुनियाभर के रिटायर्ड क्रिकेटर्स भाग लेते हैं। इस लीग में फैंस उन क्रिकेटर्स को भी खेलते हुए देख पाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल पिच पर ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला होता है। एक बार फिर से यह लीग फैंस को रोमांचित करने के लिए आ रहा है। इस लीग का मकसद है पुराने सितारों की यादें ताजा करना और फैंस को फिर से उनके पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल लाइव दिखाना है। सीजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है।