LSG vs SRH: हर्षल पटेल ने गेंद से किया कमाल, मलिंगा, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Harshal Patel: दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल IPL के इतिहास में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

भारत•May 19, 2025 / 11:24 pm• satyabrat tripathi

Harshal Patel With team mate (Source- IANS)

Harshal Patel carved his name into the history books: IPL 2025 के 61वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हर्षल पटेल ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। दरअसल, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।