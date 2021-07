इंग्लैंड के गेंदबाज पार्किंसन ने फेंकी शेन वॉर्न जैसी बॉल, देखता रहा बल्लेबाज, देखें वीडियो

पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के स्पिनर मैट पार्किंसन ने अपनी गेंदबाजी से लोगों को चकित कर दिया। तीसरे वनडे मैच के दौरान पार्किंसन ने पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम उल हक को ऐसी स्पिन बॉल डाली कि बल्लेबाज उसे समझ ही नहीं पाया और बॉल बल्लेबाज के पीछे से विकेट में घुस गई। पार्किंसन की इस स्पिन बॉल की तुलना शेन वॉर्न की गेंदबाजी से की जा रही है। कई लोग उन्हें इंग्लैंड का शेन वॉर्न कह रहे हैं।

उड़ गया विकेट

पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 113 रन था। गेंदबाजों को विकेट लेने में सफलता नहीं मिल रही थी। तभी अपने तीसरे ओवर में मैट पार्किंसन ने इमाम उल हक को ऐसी बॉल डाली कि उन्हें भनक तक नहीं लगी और गेंद विकेट ले उड़ी। पार्किंसन ने छठे स्‍टंप के आसपास फुल गेंद फेंकी और इमाम इस पर ड्राइव लगाना चाहते थे। ड्राइव के लिए उन्‍होंने अपने शरीर से दूर खेलना चाहा, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए।

