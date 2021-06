शेन वॉर्न स्पिन गेंदबाजी पर किया ट्वीट तो फैन ने पूछा क्या आपको पता है स्पिन गेंद कैसे काम करती है?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैंप्टन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से पहले दिन तो टॉस तक नहीं हो पाया था। वहीं दूसरे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाला और सिर्फ 64.4 ओवरों का ही खेल हो सका। वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में चार स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों को शामिल किया है, लेकिन टीम में एक भी स्पिन गेंदबाज को जगह नहीं दी गई। कीवी टीम में एक भी स्पिन गेंदबाज को नहीं खिलाने पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने सवाल उठाए हैं। शेन वॉन ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। इसके बाद एक फैन ने मजेदार जवाब दिया। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने भी इस पर मजेदार रिएक्शन दिया।

शेन वॉन ने किया ये ट्वीट

शेन वॉर्न ने ट्वीट करते हुए लिखा,'काफी निराश हूं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी स्पिनर को नहीं खिला रही है। इस विकेट पर गेंद काफी स्पिन करने वाला है और विकेट पर बड़े फुट मार्क्स अभी से डेवलेप होने लगे हैं। याद रखिए अगर ऐसा दिख रहा है तो गेंद यहां स्पिन जरूर करेगी। अगर भारत 275 से 300 के बीच का स्कोर बनाने में सफल रहता है, तो यह मैच खत्म समझिए अगर मौसम बीच में नहीं आता है तो।'

Frame this, @ShaneWarne and try to understand some spin 🤣 pic.twitter.com/jHpacxg9CQ