क्रिकेट

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू करेगा ये 10000 से ज्‍यादा रन बनाने वाला धाकड़ बल्लेबाज, डराने वाले हैं रिकॉर्ड

Matt Renshaw Entry in Australia ODI Team: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्‍टूबर से शुरू होने वाली ODI सीरीज के लिए दोनों टीमों की घोषणा हो चुकी है। ऑस्‍ट्रेलिया ने पहली बार वनडे टीम में मैट रेनशॉ को जगह दी है, जो घरेलू क्रिकेट में 10000 से ज्‍यादा रन बना चुके हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 07, 2025

Matt Renshaw Entry in Australia ODI Team

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (Photo: IANS)

Matt Renshaw Entry in Australia ODI Team: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ODI और T20 सीरीज (शुरुआती दो मैच) के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मैट रेनशॉ को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। अब वह वनडे फॉर्मेट में भी डेब्यू के लिए तैयार हैं। रेनशॉ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ बतौर कप्तान 80, 106 और 62 रन की पारियां खेली थीं। रेनशॉ का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड देखें तो वह अब तक करीब साढ़े दस हजार रन बना चुके हैं। आइये एक नजर डालते हैं उनके क्रिकेट करियर पर।

2016 में किया था टेस्‍ट डेब्‍यू

50 ओवरों के फॉर्मेट में आमतौर पर नंबर-3 या 4 पर बल्लेबाजी करने वाले 29 वर्षीय मैट रेनशॉ ने साल 2016 में टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। यह बाएं हाथ का खिलाड़ी 14 टेस्ट मुकाबलों में 29.31 की औसत के साथ 645 रन बना चुका है। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं।

शानदार घरेलू रिकॉर्ड

मैट रेनशॉ ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 126 मुकाबले खेले, जिसमें 37.28 की औसत के साथ यह बल्लेबाज 7,681 रन अपने नाम कर चुका है। इस दौरान उनके बल्ले से 23 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले। वहीं, 76 लिस्ट-ए मुकाबलों में रेनशॉ ने 41.13 की औसत के साथ 2,756 रन जुटाए हैं। इस तरह घरेलू क्रिकेट में 10,437 रन अपने नाम कर चुके हैं।

मिचेल स्टार्क की भी वनडे टीम में वापसी

मैट रेनशॉ के साथ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वनडे टीम में वापसी हुई है, जो नवंबर 2024 के बाद पहली बार वनडे मैच खेलने को तैयार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19, 23 और 25 अक्टूबर को वनडे मुकाबले खेले जाने हैं, जिसके बाद 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को टी20 मैच खेले जाएंगे।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्‍पा।

