Matt Renshaw Entry in Australia ODI Team: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ODI और T20 सीरीज (शुरुआती दो मैच) के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मैट रेनशॉ को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। अब वह वनडे फॉर्मेट में भी डेब्यू के लिए तैयार हैं। रेनशॉ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ बतौर कप्तान 80, 106 और 62 रन की पारियां खेली थीं। रेनशॉ का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड देखें तो वह अब तक करीब साढ़े दस हजार रन बना चुके हैं। आइये एक नजर डालते हैं उनके क्रिकेट करियर पर।