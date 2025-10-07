मुनीबा अली के रन आउट विवाद पर MCC का बड़ा बयान, पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जानें क्या है नियम

MCC on Muneeba Ali Controversial Run Out: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेले गए मुकाबले सलामी बल्‍लेबाज मुनीबा अली के रन आउट को लेकर काफी हो हल्‍ला हुआ। मैच के दौरान पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना ने भी इस फैसले पर विरोध जताया था और कहा था कि मुनीबा अली ने कोई रन लेने का प्रयास नहीं किया था, उनका बल्ला पहले से ही क्रीज में था। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मुनीबा को रन आउट करार दिया। अब इस मामले MCC की ओर से बयान जारी कर नियम बताया गया है और साफ कहा है कि थर्ड अंपायर का फैसला पूरी तरह से नियमानुसार था।