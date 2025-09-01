मैकेनिक का बेटा बना टीम इंडिया की रफ्तार का सौदागर, 19 की उम्र में डेब्यू, झटके 434 इंटरनेशनल विकेट

जब पिता को पता चला कि बेटे ने स्पीकर्स पर इतना मोटा खर्चा किया है, तो उन्होंने ईशांत की मां को बताया कि वह एक स्कूटर लेने की सोच रहे थे, लेकिन बेटे ने स्पीकर्स पर ही इतना खर्चा कर दिया। स्पष्ट था कि भले ही अब ईशांत अच्छी कमाई करने लगे थे, लेकिन पिता को अब भी एक-एक पैसे की कद्र थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2008 में भारत के दौरे पर चार मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलने आई थी। ईशांत शर्मा ने सभी मुकाबले खेले। वह सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 गेंदबाज रहे। ईशांत ने 27.07 की औसत के साथ 15 विकेट हासिल किए। इतने ही विकेट हरभजन सिंह ने भी लिए।