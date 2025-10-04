टी-20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर आजम ही कर सके थे ऐसा, अब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने की महारिकॉर्ड की बराबरी

न्यूजीलैंड के 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता। इस जीत में कप्तान मिशेल मार्श की यादगार बल्लेबाजी की अहम भूमिका रही। मार्श ने 52 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 103 रन की पारी खेली। उन्हें इस यादगार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मार्श ने अपने पहले टी20 शतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की।