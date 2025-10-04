Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

टी-20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर आजम ही कर सके थे ऐसा, अब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने की महारिकॉर्ड की बराबरी

NZ vs AUS: मिशेल मार्श आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों के ऐसे दूसरे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए टी-20 में शतक लगाया है

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2025

Mitchell Marsh

मिशेल मार्श, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

NZ vs AUS: ऑस्ट्रेलिया टी-20 फॉर्मेट के कप्तान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए टी-20 मुकाबले में शानदार शतक लगाते हुए न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि बतौर कप्तान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। मार्श से पहले बतौर कप्तान यह उपलब्धि सिर्फ बाबर आजम ने हासिल की थी।

न्यूजीलैंड के 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता। इस जीत में कप्तान मिशेल मार्श की यादगार बल्लेबाजी की अहम भूमिका रही। मार्श ने 52 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 103 रन की पारी खेली। उन्हें इस यादगार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मार्श ने अपने पहले टी20 शतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की।

मिशेल मार्श आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों के ऐसे दूसरे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया। मार्श से पहले सिर्फ बाबर आजम के नाम ही ये उपलब्धि रही है। बाबर आजम ने एक नहीं बल्कि दो बार बतौर कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20 में शतक लगाए हैं। बाबर ने 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 122 और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ कराची में 110 रन की पारी खेली थी।

मार्श ने अपने पहले टी20 शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। वह टी20 में बतौर कप्तान शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2018 में आरोन फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 और 2016 में शेन वॉटसन ने भारत के खिलाफ सिडनी में 124 रन की पारी खेली थी।

मार्श ने अपनी पारी में 7 छक्के लगाए। इस दौरान टी20 फॉर्मेट में उनके 100 छक्के पूरे हो गए। टी20 में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ग्लेन मैक्सवेल, आरोन फिंच और डेविड वॉर्नर ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

