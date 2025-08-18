मिचेल मार्श ने साउथ अफ्रीका को दी चेतावनी, बताया वनडे सीरीज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे कंगारू

मार्श टी20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने को प्राथमिकता देते नजर आए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि मेजबान टीम वनडे में भी यही चलन अपना सकती है। मार्श ने कहा, "आजकल टी20 क्रिकेट में यह आम ट्रेंड है। आपको परिस्थितियों का आकलन करने का मौका मिलता है, लेकिन यह भी पता होता है कि लक्ष्य क्या है। मैं पहले बल्लेबाजी करने से नहीं डरता, लेकिन हम ज्यादातर गेंदबाजी चुनते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओस के साथ खेलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तीसरे टी20 मैच में हमने देखा कि गेंद बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई थी। यह हमारे लिए अलग तरह की चुनौती रही है।"