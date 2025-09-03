जब पूरा हिंदुस्तान करने लगा भगवान को याद, तब Mohammad Shami की आई सुनामी और जीत गया भारत

शुरुआत भारत के मनमुताबिक रही और रोहित शर्मा (Rohit Sharma in 2023 WC) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हिटमैन के साथ शुभमन गिल (Shubman Gill) ने पारी की शुरुआत की और तेजी से रन बनाते हुए भारत को 50 के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा 29 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड को सूद समेत घाव दिए। स्कोर 164 पहुंचा तो शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी ऐसी बल्लेबाजी की, जैसे वो सालों से 2019 की हार का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हों।