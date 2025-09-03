जब पूरा हिंदुस्तान करने लगा भगवान को याद, तब Mohammad Shami की आई सुनामी और जीत गया भारत

Mohammad Shami in World Cup 2023 Semifinal: तारीख थी 15 नवंबर 2023 और पूरा हिंदुस्तान दीपावली मना रहा था। इसी दिन क्रिकेट के महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड कर रही थी। टक्कर जोरदार थी। 2019 के वनडे वर्ल्डकप में भी दोनों टीमों की भिड़ंत सेमीफाइनल में हुई थी। उस वक्त टीम इंडिया (Team India) को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह मुकाबला न सिर्फ फाइनल में पहुंचने के लिए जीतना जरूरी था बल्कि 4 साल पुराना जख्म भी भरना था।
शुरुआत भारत के मनमुताबिक रही और रोहित शर्मा (Rohit Sharma in 2023 WC) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हिटमैन के साथ शुभमन गिल (Shubman Gill) ने पारी की शुरुआत की और तेजी से रन बनाते हुए भारत को 50 के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा 29 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड को सूद समेत घाव दिए। स्कोर 164 पहुंचा तो शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी ऐसी बल्लेबाजी की, जैसे वो सालों से 2019 की हार का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हों।
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत को 300 के पार पहुंचा दिया लेकिन कोई विकेट नहीं गिरने दिया। 327 के स्कोर पर 44वें ओवर में कोहली 113 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अय्यर ने शतक पूरा किया और भारत को 380 के पार पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 400 के पार पहुंच जाएगी लेकिन अय्यर के 49वें ओवर में आउट होने और फिर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के फ्लॉप शो की वजह से टीम इंडिया ने 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 397 रन बनाए।
न्यूजीलैंड जब 398 रनों का विशाल लक्ष्य चेज करने उतरी तो मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) की आग उगलती गेंदों ने दोनों ओपनर्स को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड से दोनों ओपनर्स ने वर्ल्डकप 2023 के पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया था, उन्हीं दोनों को शमी ने सबसे पहले आउट किया। इसके बाद केन विलियमसन और टॉम लैथम ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड को 200 के पार पहुंचा दिया। जिस तरह से कीवी गेंदबाज विकेट के लिए तरसे थे, कुछ वैसी हालत अब भारतीय गेंदबाजों की हो गई। न बुमराह कुछ कर पा रहे थे न सिराज।
दोनों की पार्टनरशिप पूरे भारत को परेशान कर रही थी। दिवाली का जश्न फीका पड़ने लगा था। लोग टीवी से सटे हुए थे लेकिन भगवान को भी याद कर रहे थे। सबके मन में डर था कि 2019 वाला इतिहास फिर से न दोहराए। फिर से भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से न हार जाए। उम्मीदें शमी, सिराज और बुमराह से थीं लेकिन दुआओं में भगवान को याद किया जा रहा था। 33वें ओवर में आखिरकार भारत को सफलता मिली। मोहम्मद शमी ने कप्तान विलियमसन को आउट कर फिर से हिंदुस्तान को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया।
एक बार फिर जीत की उम्मीद जग गई, एक बार फिर शमी से उम्मीद बढ़ गई। उसी ओवर में शमी ने एक और झटका दिया। अभी फैंस विलियमसन की विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि टॉम लैथम भी पवेलियन लौट गए। दोनों के विकेट से भारत की मैच में अचानक वापसी करवा दी। बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स और कुलदीप यादव ने मार्क चैपमैन को आउट कर दिया। हालांकि अभी भी डेरिल मिचेल क्रीज पर जमे हुए थे, जो भारत को मैच से दूर ले जाने का काम कर रहे थे।
शमी ने 46वें ओवर में मिचेल को आउट कर मैच भारत की झोली में लगभग डाल ही दिया। 48.5 ओवर में न्यूजीलैंड की पूरी टीम ढेर हो गए। मोहम्मद शमी ने 9.5 ओवर की गेंदबाजी की और 7 विकेट हासिल किए। ये 7 विकेट उदहारण है कि क्रिकेट मैच को कभी कभी एक खिलाड़ी भी जिता सकता है। भारतीय टीम ने 70 रन से मैच जीता। शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच की कहानी इतनी रोमांचक हो सकती है, रिजल्ट देखकर को नहीं कह सकता। शमी की इस यादगार स्पैल को न सिर्फ भारतीय फैंन बल्कि न्यूजीलैंड भी हमेशा याद रखेगी।