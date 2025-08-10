मोहम्मद सिराज के जिससे थे अफेयर के चर्चे, उसी के साथ रक्षाबंधन मनाने का वीडियो हुआ वायरल, जानें कौन है ये लड़की

Siraj and Zanai Celebrates Raksha Bandhan: इंग्‍लैंड के खिलाफ अपने दम पर ओवल टेस्‍ट जिताने वाले टीम इंडिया के स्‍टार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि रक्षाबंधन का एक वीडियो है। इस वीडियो में वह आशा भोसले की पोती जनई भोसले के साथ रक्षाबंधन का त्‍योहार मनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पहले इन दोनों के रिश्‍तों को लेकर काफी अफवाहें उड़ाई गईं। कहा गया कि ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर सिराज ने जनई से राखी बंधवाकर अफेयर की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है।