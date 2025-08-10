मोहम्मद सिराज के जिससे थे अफेयर के चर्चे, उसी के साथ रक्षाबंधन मनाने का वीडियो हुआ वायरल, जानें कौन है ये लड़की

Siraj and Zanai Celebrates Raksha Bandhan: इंग्लैंड के खिलाफ अपने दम पर ओवल टेस्ट जिताने वाले टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि रक्षाबंधन का एक वीडियो है। इस वीडियो में वह आशा भोसले की पोती जनई भोसले के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पहले इन दोनों के रिश्तों को लेकर काफी अफवाहें उड़ाई गईं। कहा गया कि ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर सिराज ने जनई से राखी बंधवाकर अफेयर की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है।
यूं तो कई क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन मनाने के फोटो और वीडियो पोस्ट किए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज का वीडियो खास है। इस वीडियो में मोहम्मद सिराज भावुक नजर आ रहे हैं और जनई उनकी कलाई पर राखी बांध रही हैं। इसके बाद सिराज जनई को गिफ्ट के रूप में एक लिफाफा देते हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर जनई और सिराज के साथ मिलकर शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि राखी मुबारक। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था।
इंग्लैंड दौरा सिराज के टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक रहा। जहां उन्होंने सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए। इस सीरीज में उन्होंने पांचों टेस्ट खेले और सबसे ज्यादा 185 से अधिक ओवर फेंके। ओवल टेस्ट में अपने असाधारण प्रदर्शन के बाद सिराज ने बुधवार को जारी आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज़ रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 674 अंक हासिल किए और 12 स्थान की छलांग लगाकर 15वां स्थान हासिल किया। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।