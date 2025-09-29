Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PM मोदी ने पाकिस्तान के जख्म पर छिड़का नमक तो बौखलाए मोहसिन नक़वी, कहा- अगर युद्ध ही…

IND vs PAK: भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कई चीजों को लेकर हंगामा हुआ। पाकिस्तान के मोहसिन नक़वी ने पीएल मोदी की ट्वीट पर अपनी नाराजगी जताई है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Suryakumar yadav and mohsin naqvi

सूर्यकुमार यादव और मोहसिन नक़वी (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी और कुल 9वीं जीत है। एशिया कप के खिताबी मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत से सामने थी और इस उम्मीद में मैदान पर उतरी कि वो पिछली 2 हार का बदला ले लेगी। हालांकि टीम इंडिया ने साबित किया कि यूं ही नहीं बनी वो वर्ल्ड नंबर वन टीम और पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब अपने नाम कर लिया।

पीएम मोदी ने छिड़का जख्म पर नमक

इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया और बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। इस शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसाल बढ़ाया और ट्वीट कर पाकिस्तान की एक और हार को याद दिलाया। उन्होंने X पर लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही- भारत की जीत! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।" इस ट्वीट पर पाकिस्तान के मोहसिन नक़वी भड़क गए। बता दें कि मोहसिन नक़वी सिर्फ आईसीसी के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है।

नक़वी ने पीएम मोदी को एक्स पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, तो इतिहास में पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपका अपमान हो चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है और खेल भावना का अपमान करता है।" नक़वी की बौखलाहट बता रही है कि फाइनल में उनकी बेइज्जती और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड क्रिकेट में किरकिरी ने उनको कितना हर्ट किया है।

नक़वी अपने ट्वीट के जरिए बताया चाह रहे हैं कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम की जीत से पहले कई बार पाकिस्तान की टीम भारत को हरा चुकी है। लेकिन सच्चाई यही है कि 21वीं सदी में दोनों टीमें किसी भी इवेंट के फाइनल में सिर्फ 3 बार आमने सामने हुई हैं। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

29 Sept 2025 08:01 pm

Published on:

29 Sept 2025 07:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PM मोदी ने पाकिस्तान के जख्म पर छिड़का नमक तो बौखलाए मोहसिन नक़वी, कहा- अगर युद्ध ही…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

तलाक के बाद धनाश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, शादी के 2 महीने बाद ही चीट करते हुए पकड़े गए थे युजवेंद्र चहल

Dhanashree Verma
क्रिकेट

टीम इंडिया की जीत के बाद PM मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि 30 मिलियन लोगों ने देख लिया, 25 हजार यूजर्स ने दिया रिप्लाई

Team India asia cup 2025 champions
क्रिकेट

IND vs WI, Test Series: भारत से भिड़ंत से पहले वेस्टइंडीज को झटका, 124 टेस्ट विकेट लेने वाला घातक गेंदबाज सीरीज से बाहर

Alzarri Joseph
क्रिकेट

IND-W vs SL-W, Pitch Report: भारत-श्रीलंका मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें गुवाहाटी की पिच का मिजाज

Chamari Athapaththu and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

भारत के एशिया कप चैंपियन बनते ही जसप्रीत बुमराह का बड़ा फैसला, तीसरी नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

jasprit bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.