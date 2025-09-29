PM मोदी ने पाकिस्तान के जख्म पर छिड़का नमक तो बौखलाए मोहसिन नक़वी, कहा- अगर युद्ध ही…

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी और कुल 9वीं जीत है। एशिया कप के खिताबी मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत से सामने थी और इस उम्मीद में मैदान पर उतरी कि वो पिछली 2 हार का बदला ले लेगी। हालांकि टीम इंडिया ने साबित किया कि यूं ही नहीं बनी वो वर्ल्ड नंबर वन टीम और पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब अपने नाम कर लिया।