PM मोदी ने पाकिस्तान के जख्म पर छिड़का नमक तो बौखलाए मोहसिन नक़वी, कहा- अगर युद्ध ही…

सूर्यकुमार यादव और मोहसिन नक़वी (फोटो- IANS)
Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी और कुल 9वीं जीत है। एशिया कप के खिताबी मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत से सामने थी और इस उम्मीद में मैदान पर उतरी कि वो पिछली 2 हार का बदला ले लेगी। हालांकि टीम इंडिया ने साबित किया कि यूं ही नहीं बनी वो वर्ल्ड नंबर वन टीम और पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब अपने नाम कर लिया।
इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया और बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। इस शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसाल बढ़ाया और ट्वीट कर पाकिस्तान की एक और हार को याद दिलाया। उन्होंने X पर लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही- भारत की जीत! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।" इस ट्वीट पर पाकिस्तान के मोहसिन नक़वी भड़क गए। बता दें कि मोहसिन नक़वी सिर्फ आईसीसी के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है।
नक़वी ने पीएम मोदी को एक्स पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, तो इतिहास में पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपका अपमान हो चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है और खेल भावना का अपमान करता है।" नक़वी की बौखलाहट बता रही है कि फाइनल में उनकी बेइज्जती और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड क्रिकेट में किरकिरी ने उनको कितना हर्ट किया है।
नक़वी अपने ट्वीट के जरिए बताया चाह रहे हैं कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम की जीत से पहले कई बार पाकिस्तान की टीम भारत को हरा चुकी है। लेकिन सच्चाई यही है कि 21वीं सदी में दोनों टीमें किसी भी इवेंट के फाइनल में सिर्फ 3 बार आमने सामने हुई हैं। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है।
