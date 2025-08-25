Most Extras in Innings for T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब दो हफ्ते का समय शेष है। क्रिकेट फैंस को टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले मेगा इवेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, श्रीलंका और हांगकांग ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर दिए हैं। अब श्रीलंका, यूएई और ओमान के स्‍क्‍वॉड सामने आना बाकी हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2016 से सिर्फ दो बार ही टी20 फॉर्मेट में हुआ। ये तीसरी बार है, जब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में एशिया की टॉप-8 टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले आज हम बात करेंगे उन टीमों की, जिन्‍होंने सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन लुटाए हैं।