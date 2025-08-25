Most Extras in Innings for T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब दो हफ्ते का समय शेष है। क्रिकेट फैंस को टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले मेगा इवेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग ने अपने-अपने स्क्वॉड घोषित कर दिए हैं। अब श्रीलंका, यूएई और ओमान के स्क्वॉड सामने आना बाकी हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2016 से सिर्फ दो बार ही टी20 फॉर्मेट में हुआ। ये तीसरी बार है, जब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में एशिया की टॉप-8 टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले आज हम बात करेंगे उन टीमों की, जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन लुटाए हैं।
क्रिकेट में हर एक रन की अहमियत है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी टीम एक रन से हार जाए। ऐसे में अगर कोई गेंदबाज एक्स्ट्रा रन लुटाता है तो उसे काफी कुछ सुनाया जाता है। वहीं, हम टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का इतिहास देखें तो टॉप-10 की लिस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाली टीमों में पाकिस्तान की टीम सबसे ऊपर है।
पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एशिया कप 2022 में सबसे ज्यादा हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में 18 रन एक्स्ट्रा के दिए थे, जिसमें 17 वाइड और एक नो बॉल थी। इसके बाद इस मामले दूसरे स्थान पर भी पाकिस्तान की टीम है, जब उसके गेंदबाजों ने उसी टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 17 रन लुटाए थे, जिसमें 15 वाइड और एक नो बॉल थी। इस लिस्ट में पाकिस्तान की टीम पांचवें स्थान पर भी है, जब उसने 2016 के एशिया कप में भारत के खिलाफ 15 रन अतिरिक्त दिए थे।
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन देने के मामले में भारतीय टीम भी पीछे नहीं है। टॉप-10 की लिस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाज तीन बार 14-14 रन लुटा चुके हैं। भारत ने 2016 में एक बार और 2022 में दो बार पाकिस्तान के खिलाफ 14-14 रन अतिरिक्त दिए थे।
|क्रम
|टीम
|बनाम
|बाई
|लेग बाई
|वाइड
|नो बॉल
|एक्स्ट्रा
|1.
|पाकिस्तान
|हांगकांग
|-
|-
|17
|1
|18
|2.
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|-
|1
|15
|1
|17
|3.
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|-
|5
|8
|4
|17
|4.
|यूएई
|श्रीलंका
|1
|2
|6
|7
|16
|5.
|पाकिस्तान
|भारत
|-
|4
|11
|-
|15
|6.
|भारत
|पाकिस्तान
|1
|3
|8
|2
|14
|7.
|भारत
|पाकिस्तान
|-
|5
|9
|-
|14
|8.
|भारत
|पाकिस्तान
|4
|-
|10
|-
|14
|9.
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|-
|-
|12
|2
|14
|10.
|अफगानिस्तान
|श्रीलंका
|-
|5
|7
|-
|12