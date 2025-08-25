Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन लुटाते हैं पाकिस्‍तानी गेंदबाज, जानें भारतीयों का हाल

Most Extras in Innings for T20 Asia Cup: एशिया कप टी20 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। क्‍या आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्‍तान के नाम दर्ज है। आइये देखते हैं टॉप-10 टीमों की लिस्‍ट, जिन्‍होंने सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन दिए हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 25, 2025

Most Extras in Innings for T20 Asia Cup
पाकिस्‍तानी खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। (फोटो सोर्स: IANS)

Most Extras in Innings for T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब दो हफ्ते का समय शेष है। क्रिकेट फैंस को टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले मेगा इवेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, श्रीलंका और हांगकांग ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर दिए हैं। अब श्रीलंका, यूएई और ओमान के स्‍क्‍वॉड सामने आना बाकी हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2016 से सिर्फ दो बार ही टी20 फॉर्मेट में हुआ। ये तीसरी बार है, जब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में एशिया की टॉप-8 टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले आज हम बात करेंगे उन टीमों की, जिन्‍होंने सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन लुटाए हैं।

पाकिस्‍तान की टीम सबसे ऊपर

क्रिकेट में हर एक रन की अहमियत है, क्‍योंकि पता नहीं कब कौन सी टीम एक रन से हार जाए। ऐसे में अगर कोई गेंदबाज एक्‍स्‍ट्रा रन लुटाता है तो उसे काफी कुछ सुनाया जाता है। वहीं, हम टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का इतिहास देखें तो टॉप-10 की लिस्‍ट में एक पारी में सबसे ज्‍यादा रन लुटाने वाली टीमों में पाकिस्‍तान की टीम सबसे ऊपर है।

हांगकांग के खिलाफ दिए 18 रन एक्‍स्‍ट्रा

पाकिस्‍तान के गेंदबाजों ने एशिया कप 2022 में सबसे ज्‍यादा हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में 18 रन एक्‍स्‍ट्रा के दिए थे, जिसमें 17 वाइड और एक नो बॉल थी। इसके बाद इस मामले दूसरे स्‍थान पर भी पाकिस्‍तान की टीम है, जब उसके गेंदबाजों ने उसी टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 17 रन लुटाए थे, जिसमें 15 वाइड और एक नो बॉल थी। इस लिस्‍ट में पाकिस्‍तान की टीम पांचवें स्‍थान पर भी है, जब उसने 2016 के एशिया कप में भारत के खिलाफ 15 रन अतिरिक्‍त दिए थे।

जानें भारतीय गेंदबाजों का हाल

एशिया कप टी20 में सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन देने के मामले में भारतीय टीम भी पीछे नहीं है। टॉप-10 की लिस्‍ट में टीम इंडिया के गेंदबाज तीन बार 14-14 रन लुटा चुके हैं। भारत ने 2016 में एक बार और 2022 में दो बार पाकिस्‍तान के खिलाफ 14-14 रन अतिरिक्‍त दिए थे।

एशिया कप टी20 में एक पारी में सबसे ज्‍यादा एक्‍स्‍ट्रा रन

क्रमटीमबनामबाईलेग बाईवाइडनो बॉलएक्‍स्‍ट्रा
1.पाकिस्‍तानहांगकांग--17118
2.पाकिस्‍तानश्रीलंका-115117
3.श्रीलंकाबांग्‍लादेश-58417
4.यूएईश्रीलंका126716
5.पाकिस्‍तानभारत-411-15
6.भारतपाकिस्‍तान138214
7.भारतपाकिस्‍तान-59-14
8.भारतपाकिस्‍तान4-10-14
9.पाकिस्‍तानश्रीलंका--12214
10.अफगानिस्‍तानश्रीलंका-57-12

एशिया कप 2025

Published on:

25 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन लुटाते हैं पाकिस्‍तानी गेंदबाज, जानें भारतीयों का हाल

