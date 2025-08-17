Patrika LogoSwitch to English

टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा बार कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? कहां हैं विराट, मैक्सवेल और बटलर जैसे धुरंधर, देखें पूरी लिस्ट

Most POTM in T20 Cricket: क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल और जोस बटलर 10-10 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन, इंग्लैंड के मोईन अली और पाकिस्तान के बाबर आजम ने यह भी इस लिस्ट में जगह बनाई है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 17, 2025

चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली
चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

Most POTM in T20 Cricket: साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर यादगार पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर 2-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में मैक्सवेल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इस दौरान वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था।

पिछले साल डेविड वार्नर ने संन्यास लेने से पहले 110 टी20 मुकाबलों में 12 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। मैक्सवेल ने भी इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हालांकि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड मलेशिया के विरणदीप सिंह के नाम है, जिन्होंने 102 मैचों में 22 बार यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि मलेशिया को आईसीसी की पुर्ण सदस्यता नहीं मिली है।

सिकंदर रजा सबसे अव्वल

अगर फुल मेंबर्स टीमों के रिकार्ड्स पर नजर डालें तो सिकंदर रजा सबसे आगे खड़े हैं। जिंबॉब्वे के इस ऑलराउंडर ने 109 मैचों में 17 बार मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 83 मैचों में ही 16 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 125 मैचों में 16 बार मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है।

अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने 132 मैचों में 14 बार यह उपलब्धि हासिल की है। भारत को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा ने 159 मैचों में 14 बार यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल के साथ बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 12-12 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

बटलर और गेल के नाम 10-10 POTM

अगर बड़े नाम की बात करें तो क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, जोस बटलर 10-10 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन, इंग्लैंड के मोईन अली और पाकिस्तान के बाबर आजम ने यह भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। वॉटसन, मोईन अली, बाबर आजम और डेविड मिलर ने 9-9 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया है।

