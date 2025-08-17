टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा बार कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? कहां हैं विराट, मैक्सवेल और बटलर जैसे धुरंधर, देखें पूरी लिस्ट

Most POTM in T20 Cricket: साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर यादगार पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर 2-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में मैक्सवेल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इस दौरान वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था।