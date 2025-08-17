Patrika LogoSwitch to English

‘पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए मैच’, भारत को एशिया कप जिताने वाले खिलाड़ी ने टीम इंडिया को दी सलाह

IND vs PAK in Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेले जाने वाले एशिया कप के मुकाबले को लेकर टीम के पूर्व खिलाड़ी ने अपनी राय रखी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 17, 2025

No India vs Pakistan at LA Olympics 2028
एशिया कप के एक मैच के दौरान अपील करते हुए हार्दिक पंड्या (Photo source: IANS)

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला मुकर्रर किया गया है। इस मैच को लेकर अब तक कई तरह की राय आई हैं। पुणे में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भी अपनी राय दी।

मीडिया से बात करते हुए केदार जाधव ने कहा, "मैंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ वनडे और टी20 मैच खेले हैं। मुझे लगता है कि इंडियन टीम हमेशा प्रतिभावान खिलाड़ियों से भरी रही है। मौजूदा टीम भी प्रतिभावान है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा। इंग्लैंड की अनुभवी टीम के खिलाफ भारत की युवा टीम का प्रदर्शन उसकी क्षमता को बताता है।"

जाधव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच पर कहा, "मुझे लगता है कि इंडियन टीम को खेलना ही नहीं चाहिए। शायद टीम इंडिया न भी खेले। हालांकि, भारतीय टीम जहां भी खेलेगी, वहां जीतेगी।" बता दें कि केदार जाधव महाराष्ट्र से आते हैं। वह मध्यक्रम के धाकड़ बल्लेबाज और दाएं हाथ के उपयोगी स्पिनर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए केदार जाधव ने 73 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने वनडे की 52 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,389 रन बनाए हैं और 27 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने टी20 की 6 पारियों में 122 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 58 रहा है।

2018 में एशिया कप विनर टीम में थे केदार

2018 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे केदार जाधव ने 87 प्रथम श्रेणी मैचों में 17 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 6,100 रन बनाए हैं। वहीं, 186 लिस्ट ए मैचों में 10 शतक के साथ 5,520 रन बनाए हैं। केदार जाधव ने आईपीएल भी खेला है। उन्होंने 95 मैचों की 81 पारियों में 1,208 रन बनाए।

17 Aug 2025 05:02 pm

