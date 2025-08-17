‘पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए मैच’, भारत को एशिया कप जिताने वाले खिलाड़ी ने टीम इंडिया को दी सलाह

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला मुकर्रर किया गया है। इस मैच को लेकर अब तक कई तरह की राय आई हैं। पुणे में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भी अपनी राय दी।