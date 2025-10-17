152 वनडे, 45 साल का वनडे इतिहास और इन 4 बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के उड़ाए हैं होश

IND vs AUS ODI Stats: 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) की शुरुआत हो रही है। पिछले कुछ सालों से दोनों टीमों के बीच किसी भी फॉर्मेट का मुकाबला रोमांचक होता है। दोनों टीमें पिछले 45 साल से वनडे खेल रही हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने साल 1980 से 2025 के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले हैं। दोनों देशों के बीच वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांच बल्लेबाजों में 4 भारतीय हैं। आइए, जानते हैं कि लिस्ट में शीर्ष-5 खिलाड़ी कौन-कौन हैं।