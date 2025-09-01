Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup T20 में इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, डरा सकते हैं इसके आंकड़े

Most sixes in an innings for Asia Cup T20: एशिया कप टी20 में एक पारी में सबसे ज्‍यादा जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात के नाम है, जो उन्‍होंने 2016 में बनाया था।

भारत

lokesh verma

Sep 01, 2025

Most sixes in an innings for Asia Cup T20
एशिया कप 2025 (फोटो सोर्स: एक्‍स@/AsianCricketcouncil)

Most sixes in an innings for Asia Cup T20: एशिया कप टी20 में भले ही सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात के नाम है। हयात ने जिस पारी में ये कारनामा किया था, उसी पारी में सबसे बड़ा व्‍यक्तिगत स्‍कोर भी बनाया था। उस रिकॉर्ड को भी अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है। हालांकि विराट कोहली ने 2022 में उस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली थी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

19 फरवरी 2016 को खेला गया था ये मुकाबला

ये मुकाबला 19 फरवरी 2016 को फतुल्लाह के खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें ओमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ओमान ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए। टीम को जीशान मसूद और जतिंदर सिंह की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 4.1 ओवरों में 34 रन जोड़े। जीशान 13 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ये भी पढ़ें

4 मैचों में 3 अर्धशतक, 1 शतक और 88.75 का औसत… Asia Cup 2025 से पहले संजू सैमसन ने बढ़ाया गिल और गंभीर का सिरदर्द
क्रिकेट
Sanju Samson

नदीम अहमद ने चटकाए तीन विकेट

इसके बाद जतिंदर सिंह ने वैभव वाटेगांवकर के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जतिंदर सिंह ने 35 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि वैभव 14 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा आमिर अली ने 32, जबकि मेहरान खान ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से नदीम अहमद ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए।

एक छोर पर जमे रहे हयात

181 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम महज पांच रन पर किंचित शाह (0) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से बाबर हयात ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंशुमान रथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। अंशुमान महज 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते गए। हालांकि, दूसरे छोर पर बाबर हयात टिके रहे।

60 गेंदों पर खेली थी 122 रन की पारी 

हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। हांगकांग निर्धारित ओवरों में सात विकेट गंवाकर 175 रन ही बना सकी और इस तहर बाबर हयात की पारी बेकार चली गई। ओमान ने ये मुकाबला पांच रन से अपने नाम किया था।

बाबर हयात के नाम एक पारी में सर्वाधिक 7 छक्‍कों का रिकॉर्ड

बाबर हयात ओमान के खिलाफ इस मैच पारी में कुल सात छक्के लगाए थे, जो अब तक कोई नहीं लगा सका है। बाबर के नाम एक पारी में सर्वाधिक स्‍कोर का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 2022 में विराट कोहली ने नाबाद 122 रन बनाते हुए उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर थी। बता दें कि कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं। जबकि बाबर हयात अभी भी इस फॉर्मेट में खेलते हैं और वह एशिया कप 2025 के लिए हांगकांग की स्‍क्‍वॉड का हिस्‍सा हैं। 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

01 Sept 2025 01:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup T20 में इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, डरा सकते हैं इसके आंकड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट