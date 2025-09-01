Asia Cup T20 में इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, डरा सकते हैं इसके आंकड़े

Most sixes in an innings for Asia Cup T20: एशिया कप टी20 में भले ही सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात के नाम है। हयात ने जिस पारी में ये कारनामा किया था, उसी पारी में सबसे बड़ा व्‍यक्तिगत स्‍कोर भी बनाया था। उस रिकॉर्ड को भी अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है। हालांकि विराट कोहली ने 2022 में उस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली थी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।