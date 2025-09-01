Asia Cup T20 में इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, डरा सकते हैं इसके आंकड़े

Most sixes in an innings for Asia Cup T20: एशिया कप टी20 में भले ही सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात के नाम है। हयात ने जिस पारी में ये कारनामा किया था, उसी पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया था। उस रिकॉर्ड को भी अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है। हालांकि विराट कोहली ने 2022 में उस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली थी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ये मुकाबला 19 फरवरी 2016 को फतुल्लाह के खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें ओमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ओमान ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए। टीम को जीशान मसूद और जतिंदर सिंह की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 4.1 ओवरों में 34 रन जोड़े। जीशान 13 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद जतिंदर सिंह ने वैभव वाटेगांवकर के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जतिंदर सिंह ने 35 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि वैभव 14 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा आमिर अली ने 32, जबकि मेहरान खान ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से नदीम अहमद ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए।
181 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम महज पांच रन पर किंचित शाह (0) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से बाबर हयात ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंशुमान रथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। अंशुमान महज 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते गए। हालांकि, दूसरे छोर पर बाबर हयात टिके रहे।
हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। हांगकांग निर्धारित ओवरों में सात विकेट गंवाकर 175 रन ही बना सकी और इस तहर बाबर हयात की पारी बेकार चली गई। ओमान ने ये मुकाबला पांच रन से अपने नाम किया था।
बाबर हयात ओमान के खिलाफ इस मैच पारी में कुल सात छक्के लगाए थे, जो अब तक कोई नहीं लगा सका है। बाबर के नाम एक पारी में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 2022 में विराट कोहली ने नाबाद 122 रन बनाते हुए उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर थी। बता दें कि कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। जबकि बाबर हयात अभी भी इस फॉर्मेट में खेलते हैं और वह एशिया कप 2025 के लिए हांगकांग की स्क्वॉड का हिस्सा हैं।