India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला अब श्रीलंका के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर 23 अगस्‍त से खेला जाएगा। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 165 रनों की जीत के साथ मेहमान भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। अब गिल एंड कंपनी की नजर कोलंबो जीतकर सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी, ताकि आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की उम्‍मीदें कायम रह सकें। इस जीत के साथ ही शुभमन गिल के पास बिशन सिंह बेदी और मंसूर अली खान पटौदी को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा।