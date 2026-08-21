भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI
India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला अब श्रीलंका के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर 23 अगस्त से खेला जाएगा। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 165 रनों की जीत के साथ मेहमान भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। अब गिल एंड कंपनी की नजर कोलंबो जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी, ताकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रह सकें। इस जीत के साथ ही शुभमन गिल के पास बिशन सिंह बेदी और मंसूर अली खान पटौदी को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा।
बता दें कि भारत के बाहर सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली का नाम शीर्ष पर है, जिन्होंने विदेश में 36 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभालते हुए 16 जीत दिलाई। इसके बाद इस मामले में दूसरे पायदान पर सौरव गांगुली हैं, जिनकी कप्तान में भारत ने 28 टेस्ट मैचों में से 11 जीते। तीसरे स्थान पर एमएस धोनी हैं। उनकी कप्तानी में भारत 30 टेस्ट में से 6 मैच विदेश में जीता। इस मामले में चौथे पायदान पर राहुल द्रविड़ हैं। उनकी अगुवाई में भारत 17 टेस्ट में से 5 मैच जीता।
फिलहाल इस मामले में मंसूर अली खान पटौदी और बिशन सिंह बेदी भारत से बाहर तीन-तील टेस्ट जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। अगर शुभमन गिल कोलंबो टेस्ट जीत लेते हैं, तो यह भारत से बाहर उनकी कप्तानी में चौथी जीत होगी और वह पटौदी और बेदी को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे।
|रैंक
|कप्तान
|भारत के बाहर टेस्ट मैच
|जीत
|1
|विराट कोहली
|36
|16
|2
|सौरव गांगुली
|28
|11
|3
|एम. एस. धोनी
|30
|6
|4
|राहुल द्रविड़
|17
|5
|5
|मंसूर अली खान पटौदी
|13
|3
|5
|बिशन सिंह बेदी
|14
|3
|रैंक
|कप्तान
|कप्तानी का दौर
|टेस्ट
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|जीत %
|1
|विराट कोहली
|2014–2022
|68
|40
|17
|11
|58.82%
|2
|एमएस धोनी
|2008–2014
|60
|27
|18
|15
|45.00%
|3
|सौरव गांगुली
|2000–2005
|49
|21
|13
|15
|42.86%
|4
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|1990–1999
|47
|14
|14
|19
|29.79%
|5
|रोहित शर्मा
|2022–2024
|24
|12
|9
|3
|50.00%
|6
|सुनील गावस्कर
|1976–1985
|47
|9
|8
|30
|19.15%
|7
|मंसूर अली खान पटौदी
|1962–1975
|40
|9
|19
|12
|22.50%
|8
|राहुल द्रविड़
|2003–2007
|25
|8
|6
|11
|32.00%
|9
|बिशन सिंह बेदी
|1976–1978
|22
|6
|11
|5
|27.27%
|10
|कपिल देव
|1982–1987
|34
|4
|7
|22
|11.76%
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