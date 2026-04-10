Mukul Choudhary Big Claim: मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 27 गेंदों में 54 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए अकेले अपने दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हारे हुए मैच में जीत दिलाई है। इस तूफानी पारी के बाद राजस्‍थान के झुंझुनू का ये लाल सुर्खियों में है। मुकुल के पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा एक क्रिकेटर बने। इस लड़के ने न सिर्फ अपने पिता के सपनों को पूरा किया है, बल्कि आईपीएल 2026 में जबरदस्त हलचल भी मचा दी है। मुकुल यूं ही आईपीएल तक नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए उन्‍होंने बचपन से कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है। उनके प्रेरणास्‍त्रोत कोई और नहीं, बल्कि एमएस धोनी हैं, जिन्‍हें देखकर उन्‍होंने हेलीकॉप्टर शॉट सीखा है।