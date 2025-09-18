बचकाना और बदतमीज़… भारतीय पूर्व दिग्गज का पाकिस्तान पर तीखा हमला, बोले- 450 करोड़ का नुकसान देख वापस ली मांग 

बता दें कि पाकिस्तान ने आईसीसी को कम से कम दो पत्र लिखकर एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने और उनके कथित कदाचार की जांच की मांग की थी। क्रिकबज़ के अनुसार, आईसीसी ने पीसीबी को जवाब देते हुए कहा कि उनकी अपनी जांच में पाइक्रॉफ्ट को निर्दोष पाया गया है। जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी ने निष्कर्ष निकाला कि पाइक्रॉफ्ट किसी भी गलत काम के दोषी नहीं थे। इसके अलावा हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि पीसीबी को शिकायत करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनके पक्ष में फैसला एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।