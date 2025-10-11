नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को दी मात

गेरहार्ड इरासमस, क्रिकेटर, नामीबिया (Photo Credit - IANS)
NAM vs SA: क्रिकेट जगत में नामीबिया ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। नामीबिया ने अपने घर में खेले गए एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। विंडहोक स्थित नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था, जिसमें नामीबिया विजेता बनकर उभरी।
डोनोवन फरेरा की कप्तानी में युवा टीम के साथ उतरी दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। नामीबिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बिखर गए और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है।
जेसन स्मिथ 30 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। रुबिन हरमनन ने 23 और लुहान ड्रे प्रिटोरियस ने 22 रन बनाए। बी फॉर्च्यून ने 19 और गेराल्ड कोएट्जे ने 12 रन बनाकर टीम का स्कोर किसी तरह 134 तक पहुंचाया था। क्विंटन डिकॉक 1 और रेजा हेंड्रिक्स 7 के सस्ते में आउट होने से दक्षिण अफ्रीकी टीम कभी संभल नहीं सकी।
135 के लक्ष्य को हासिल करने उतरी नामीबिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को 28 के स्कोर पर गंवा दिया था। लेकिन, इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने छोटे लेकिन उपयोगी अंशदान करते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर नामीबिया को 4 विकेट से जीत दिलाई।
जेन ग्रीन 23 गेंद पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। कप्तान गेरहार्ड इरासमस ने 21 और मलान क्रुगर ने 18 रन बनाए। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका ने 18 अतिरिक्त रन भी दिए। नामीबिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाकर मैच जीता।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग