नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को दी मात

जेसन स्मिथ 30 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। रुबिन हरमनन ने 23 और लुहान ड्रे प्रिटोरियस ने 22 रन बनाए। बी फॉर्च्यून ने 19 और गेराल्ड कोएट्जे ने 12 रन बनाकर टीम का स्कोर किसी तरह 134 तक पहुंचाया था। क्विंटन डिकॉक 1 और रेजा हेंड्रिक्स 7 के सस्ते में आउट होने से दक्षिण अफ्रीकी टीम कभी संभल नहीं सकी।