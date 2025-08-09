9 अगस्त 2025,

शनिवार

नसीम शाह समेत तीन पाकिस्‍तानी स्टार क्रिकेटरों के एजेंट पर ECB ने लगाया बैन, जानें पूरा मामला

Pakistani Cricketer Agent Banned: नसीम शाह, मिस्बाह-उल-हक और सईद अजमल के एजेंट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने प्रतिबंध लगा दिया है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्‍या है?

lokesh verma

Aug 09, 2025

Pakistani Cricketer Agent Banned
Pakistani Cricketer Agent Banned: पाकिस्‍तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistani Cricketer Agent Banned: पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवाद के चलते सुर्खियों में है। युवा बल्लेबाज हैदर अली के ब्रिटेन में आपराधिक जांच के घेरे में आने के कुछ ही दिनों बाद ही एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला खेल के सबसे मजबूत संपर्क वाले खिलाड़ी एजेंटों से जुड़ा है। पाकिस्‍तान के स्‍टार क्रिकेटर नसीम शाह, मिस्बाह-उल-हक और सईद अजमल के एजेंट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने प्रतिबंध लगा दिया है।

काउंटी क्रिकेट में खिलाड़ियों के चयन को किया प्रभावित

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक, पूर्व स्पिनर सईद अजमल और वर्तमान तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह जैसे स्‍टार क्रिकेटर का प्रतिनिधित्व करने वाले रजिस्‍टर्ड एजेंट मोगीस अहमद पर ईसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध लगा दिया है। अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण ने अहमद को वित्तीय प्रलोभनों के ज़रिए काउंटी क्रिकेट में खिलाड़ियों के चयन को प्रभावित करने की कोशिश करने का दोषी पाया है।

भ्रष्टाचार का मामला और ECB की एक्‍शन

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के मालिक अहमद पर एक काउंटी टीम के मुख्य कोच को भ्रष्ट प्रस्ताव देने का आरोप लगाया गया था। एक आधिकारिक बयान में ईसीबी ने इसका खुलासा किया। अहमद को काउंटी टीम के एक कोच से भ्रष्ट संपर्क करने का दोषी पाया गया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत कोच को फ्रैंचाइज़ी लीग में उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कुछ खिलाड़ियों के चयन के बदले में उनके कमीशन का एक हिस्सा मिलता।

कम से कम 30 महीने की सजा काटनी होगी

ईसीबी ने कहा कि मान्यता प्राप्त कोच ने तुरंत घटना की सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। अहमद को मार्च में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच साल का निलंबन दिया था। इसमें से कम से कम 30 महीने की सजा काटनी होगी, जबकि बाकी की सजा अच्छे व्यवहार पर निर्भर करती है।

अजमल और नसीम शाह के लिए हासिल किए थे सौदे

मोगीस अहमद काउंटी क्रिकेट की बातचीत से अनजान नहीं थे, उन्होंने पहले सईद अजमल और नसीम शाह के लिए सौदे हासिल किए थे। साथ ही प्रचार कार्यक्रमों और विज्ञापनों में भी शामिल रहे थे। लेकिन हाल के वर्षों में उनका नाम अनैतिक प्रथाओं को लेकर कई विवादों से जुड़ा रहा है।

Published on:

09 Aug 2025 12:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नसीम शाह समेत तीन पाकिस्‍तानी स्टार क्रिकेटरों के एजेंट पर ECB ने लगाया बैन, जानें पूरा मामला

