Pakistani Cricketer Agent Banned: पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवाद के चलते सुर्खियों में है। युवा बल्लेबाज हैदर अली के ब्रिटेन में आपराधिक जांच के घेरे में आने के कुछ ही दिनों बाद ही एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला खेल के सबसे मजबूत संपर्क वाले खिलाड़ी एजेंटों से जुड़ा है। पाकिस्‍तान के स्‍टार क्रिकेटर नसीम शाह, मिस्बाह-उल-हक और सईद अजमल के एजेंट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने प्रतिबंध लगा दिया है।