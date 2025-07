मैं भारत में… नाथन लियोन रिटायरमेंट से पहले पूरी करना चाहते हैं अपनी ये आखिरी इच्छा

Nathan Lyon wants to win Series in India: ऑस्‍ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने रिटायरमेंट को लेकर अपनी आखिरी इच्‍छा बयां की है। लियोन ने कहा कि वह भारत की सरजमीं पर टेस्‍ट सीरीज जीतना चाहते हैं।

भारत•Jul 01, 2025 / 01:42 pm• lokesh verma

Nathan Lyon (Photo: IANS)

Nathan Lyon wants to win Series in India: ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन का अभी रिटायरमेंट लेने का कोई विचार नहीं है। हालांकि 37 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी लियोन अपने करियर के आखिरी पड़ाव में अपनी आखिरी इच्‍छा बताई है। उन्‍होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले भारती और इंग्लैंड में सीरीज जीतने के साथ एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतना चाहते हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जब भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता था तो उसमें लियोन ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद नाथन लियोन बीते महीने लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल का हिस्सा रहे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

'मैं भारत में जीतना चाहता हूं' नाथन लियोन ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था। लियोन ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत में तीन विकेट अपने नाम किए थे। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से नाथन लियोन ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं भारत में जीतना चाहता हूं। मैं इंग्लैंड में जीतना चाहता हूं। हमें कुछ सालों में वह मौका मिल जाएगा, लेकिन हमें टेस्ट-दर-टेस्ट खेलना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वेस्टइंडीज में सब कुछ सही कर रहे हैं। फिर हमारे सामने एशेज सीरीज भी है। लेकिन, एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यकीनन मेरा टारगेट होगा। जल्‍द ही तोड़ सकते हैं मैक्‍ग्रा का रिकॉर्ड बता दें कि नाथन लियोन के नाम फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में 556 विकेट दर्ज हैं। वह सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनसे ऊपर शेन वॉर्न (708) और पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ (563) हैं। ऑस्ट्रेलिया को जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट खेलने हैं। इस साल के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के मैच हैं। ऐसे में संभावना है कि नाथन लियोन जल्द ही ग्लेन मैक्ग्राथ से आगे निकल जाएंगे। यह भी पढ़ें एजबेस्टन टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में होगा फेरबदल, सुदर्शन समेत इन 3 खिलाड़ियों का पत्ता कटना तय! 'वॉर्न अभी बहुत दूर' लियोन ने आगे कहा कि वॉर्न अभी बहुत दूर हैं। मेरी नजर में वह क्रिकेट खेलने वाले अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इस समय एक बहुत ही खास क्रिकेट टीम का हिस्सा हूं। हम एक महान क्रिकेट टीम बनने की राह पर हैं। इस गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा बनना और अपनी भूमिका निभाना खास है। यही कारण है कि मैं खेलता रहता हूं।