IND vs Ban : बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुए दो दिग्गज

IND vs Ban : बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका, चोट के चलते बाहर हुए दो दिग्गज

Published: Dec 20, 2022

IND vs Ban 2nd Test : अनुभवी खिलाड़ियों की चोट जूझ रही टीम इंडिया को एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं। अब ये दोनों ही खिलाड़ी दूसरा अहम मुकाबला नहीं खेल सकेंगे। navdeep saini and rohit sharma ruled out from ind vs ban 2nd test due to injury

IND vs Ban 2nd Test : भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। रोहित अपने बाएं अंगूठे की चोट के बाद बीसीसीआई मेडिकल टीम की देखरेख में हैं, जो उन्हें ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी थी। बीसीसीआई ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि मेडिकल टीम की राय है कि चोट को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और समय चाहिए, जिससे भारतीय कप्तान पूरी तरह से बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण कर सकें। वह अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।