नेपाल ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को धूल चटाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार किया ऐसा करिश्मा

Nepal vs West Indies 1st T20i Highlights: यूएई इस समय क्रिकेट का केंद्र बिंदु बना हुआ है। दुबई में जहां सभी की नजर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत बनाम पाकिस्‍तान के एशिया कप 2025 के फाइनल पर टिकी हैं तो वहीं शारजाह में नेपाल ने वेस्‍टइंडीज को रौंदकर इतिहास रच डाला है। नेपाल और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले ही मुकाबले में नेपाल ने वेस्टइंडीज को 19 रनों से शिकस्‍त दी है। नेपाल की ये अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ किसी फॉर्मेट में पहली जीत है।