नेपाल ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को धूल चटाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार किया ऐसा करिश्मा

NEP vs WI 1st T20i Highlights: वेस्टइंडीज के खिलाफ एतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करते नेपाल के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/1972001549305237630)
Nepal vs West Indies 1st T20i Highlights: यूएई इस समय क्रिकेट का केंद्र बिंदु बना हुआ है। दुबई में जहां सभी की नजर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत बनाम पाकिस्तान के एशिया कप 2025 के फाइनल पर टिकी हैं तो वहीं शारजाह में नेपाल ने वेस्टइंडीज को रौंदकर इतिहास रच डाला है। नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले ही मुकाबले में नेपाल ने वेस्टइंडीज को 19 रनों से शिकस्त दी है। नेपाल की ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ किसी फॉर्मेट में पहली जीत है।
117/8 बनाम ओमान, अल अमराट, 2022
141/5 बनाम अफ़ग़ानिस्तान, चटगाँव, 2014 विश्व कप
148/8 बनाम वेस्टइंडीज, शारजाह, 2025*
149/8 बनाम हांगकांग, चटगाँव, 2014 विश्व कप
शारजाह में खेले गए तीन मैचों की टी20i सीरीज के पहले मुकाबले में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 148 रन बोर्ड पर टांगे थे। नेपाल के लिए रोहित पौडेल ने 38 तो कुशल मल्ला ने 30 रन की पारी खेली। वहीं, विंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने 4 और नवीन ने तीन विकेट चटकाए।
इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। विंडीज के लिए नवीन ने 22 रन बनाए। उनके अलावा कोई 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। नेपाल के लिए कुशल भुर्तेल ने दो तो दीपेंद्र, करन, नंदन, ललित और रोहित ने एक-एक विकेट लिए।
इस एतिहासिक जीत के बाद नेपाल के कप्तान कुशल भुर्टेल ने कहा कि टी20 की सबसे मज़बूत टीमों में से एक वेस्टइंडीज को हराकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने बल्ले या गेंद से जो भी किया, मुझे करना अच्छा लगता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर बहुत ही नाज़ुक स्थिति है, इस जीत के बाद हम बहुत खुश हैं। सभी गेंदबाज़ों को श्रेय जाता है, जिन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाज़ी की। हमें लगा कि अनुभवहीन वेस्टइंडीज टीम के लिए 150 रन पर्याप्त थे।
वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने कहा कि दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन दुर्भाग्य से हम जीत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुझे लगा था कि यह एक अच्छा स्कोर था, पिच अच्छी थी, शायद हमने 15 रन ज़्यादा दे दिए। हालांकि हम इस लक्ष्य का पीछा करने को लेकर बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और दो रन आउट भी हुए और ये चीज़ें बल्लेबाज़ी करने वाली टीम की कमर तोड़ देती हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग