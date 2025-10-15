T-20 World Cup 2026 के लिए दो और टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्थान खाली

इससे पहले ओमान ने आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के 2016 और 2024 संस्करण में भी खेला था। ऐसे में ये तीसरा मौका होगा, जब ओमान आईसीसी टी-20 विश्व कप में खेलेगी। वहीं नेपाल ने भी तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। इससे पहले नेपाल 2014 और 2024 में टी-20 विश्व कप में खेल चुकी है। 2024 के टी-20 विश्व कप में नेपाल और ओमान की टीमें पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई थी।