T-20 World Cup 2026 के लिए दो और टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्थान खाली

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 15, 2025

Nepal Cricket Team

नेपाल क्रिकेट टीम (Photo Credit - ICC@X)

ICC T20 World Cup 2026: नेपाल और ओमान ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली 18वीं और 19वीं टीमें बन गई हैं। मस्कट में टी-20 वर्ल्ड कप एशिया और ईस्ट एशिया पैसेफिक क्वालीफायर के सुपर-6 चरण के नतीजों के बाद दोनों एशियाई टीमों ने अपना स्थान पक्का किया।

टी-20 वर्ल्ड कप एशिया और ईस्ट एशिया पैसेफिक क्वालीफायर के अंक तालिका में ओमान और नेपाल पहले से ही शीर्ष पर थे। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से समोआ को 77 रन से हराने के बाद नेपाल और ओमान को फायदा हुआ, जिससे उनकी ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह पक्की हो गई।

तीसरी टीम भी इसी क्वालीफायर टूर्नामेंट से सामने आएगी, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अंकतालिका में फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात नंबर-3 पर है, लेकिन उसकी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह अभी पक्की नहीं हुई है।

इससे पहले ओमान ने आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के 2016 और 2024 संस्करण में भी खेला था। ऐसे में ये तीसरा मौका होगा, जब ओमान आईसीसी टी-20 विश्व कप में खेलेगी। वहीं नेपाल ने भी तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। इससे पहले नेपाल 2014 और 2024 में टी-20 विश्व कप में खेल चुकी है। 2024 के टी-20 विश्व कप में नेपाल और ओमान की टीमें पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई थी।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 19 टीमें

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 में से अब तक क्वालीफाई करने वाली टीमें 19 टीमें हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका (USA), वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल और ओमान।

