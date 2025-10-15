पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम, जानें किन भारतीयों को मिली जगह

Pat Cummins reveals all-time India-Australia ODI XI: भारतीय क्रिकेट टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं, ऐसे में भारत के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज में उनके खेलने पर संशय है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच पहला वनडे खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले पैट कमिंस ने 'स्टार स्पोर्ट्स' से बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम का चयन किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 8 और भारत के तीन पूर्व खिलाड़ियों को जगह दी है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी चुनी गई टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों को जगह नहीं दी है।