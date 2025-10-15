Patrika LogoSwitch to English

पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम, जानें किन भारतीयों को मिली जगह

Pat Cummins की ओर से चुनी गई भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम में तीन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 15, 2025

Pat Cummins

पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (फोटो सोर्स: IANS)

Pat Cummins reveals all-time India-Australia ODI XI: भारतीय क्रिकेट टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं, ऐसे में भारत के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज में उनके खेलने पर संशय है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच पहला वनडे खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले पैट कमिंस ने 'स्टार स्पोर्ट्स' से बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम का चयन किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 8 और भारत के तीन पूर्व खिलाड़ियों को जगह दी है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी चुनी गई टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों को जगह नहीं दी है।

पैट कमिंस ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम में ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर को जगह दी है। इसके बाद रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वाटसन, माइकल बेवन, एमएस धोनी (विकेट-कीपर), शेन वार्न, ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लेन मैक्गा को शामिल किया है।

पैट कमिंस की भारत-ऑस्ट्रेलिया ऑल टाइम वनडे एकादश

खिलाड़ीरोल
डेविड वार्नर बल्लेबाज (ओपनर)
सचिन तेंदुलकरबल्लेबाज (ओपनर)
रिकी पोंटिंगबल्लेबाज
स्टीव स्मिथबल्लेबाज
शेन वाटसनऑलराउंडर
माइकल बेवनबल्लेबाज
एमएस धोनीविकेट-कीपर
शेन वार्न स्पिनर
ब्रेट लीतेज गेंदबाज
जहीर खानतेज गेंदबाज
ग्लेन मैक्ग्रातेज गेंदबाज

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में पैट कमिंस के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी की बागडोर मिचेल स्टार्क के हाथों में होगी और जोश हेजलवुड उनके सहायक होंगे। मिचेल स्टार्क ने अपना आखिरी वनडे 8 नवंबर 2024 को एडिलेड ओवल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। मिचेल ने हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ऐसे में वह भारत के खिलाफ 29 अक्टूबर से शुरू पांच मैचों टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

आपको बता दें कि 32 वर्षीय न्यू साउथ वेल्स के क्रिकेटर पैट कमिंस ने वेस्टइंडीज में जुलाई 2025 में आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था, तब से वह मैदान से दूर चल रहे हैं। पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में भी उनके खेलने पर संशय है।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम
क्रिकेट
Rashid Khan

