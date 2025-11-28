Shubman Gill injury update: शुभमन गिल की इंजरी पर फैंस ने पूछा सवाल, नीतीश राणा ने दिया यह जवाब

Shubman Gill injury Update: युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में लगी चोट के बाद से क्रिकेट मैदान से दूर हैं। वे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इसी बीच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे भारतीय क्रिकेटर नीतीश राणा ने फैंस के सवाल के जवाब में शुभमन गिल की चोट पर अपडेट दिया है।