Shubman Gill injury update: शुभमन गिल की इंजरी पर फैंस ने पूछा सवाल, नीतीश राणा ने दिया यह जवाब

भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार ने शुभमन गिल की चोट पर अपडेट दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में शुभमन गिल की भारतीय टीम में वापसी की अटकले लगाई जा रही हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 28, 2025

Shubman Gill

शुभमन गिल, क्रिकेटर, भारत (File Photo Credit - IANS)

Shubman Gill injury Update: युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में लगी चोट के बाद से क्रिकेट मैदान से दूर हैं। वे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इसी बीच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे भारतीय क्रिकेटर नीतीश राणा ने फैंस के सवाल के जवाब में शुभमन गिल की चोट पर अपडेट दिया है।

फैंस ने नीतीश राणा से पूछा कि शुभमन गिल, जो आपके दोस्त हैं, वो अब कैसे हैं। इस पर उन्होंने कहा, यार वो मेरा छोटा भाई है। जब शुभमन गिल के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो राणा ने कहा, 'बेहतर है। पहले से बेहतर है।' आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में शुभमन गिल की भारतीय टीम में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं।

केएल राहुल संभालेंगे वनडे टीम की कमान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। भारतीय चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि 26 वर्षीय यह क्रिकेटर 9 दिसंबर से शुरू होने वाली टी-20 इंटरनेशनल सीरीज तक फिट हो सकता है।

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारत–साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे। फैंस इन मुकाबलों को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।

