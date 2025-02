No Indian flag in Karachi: पाकिस्तान ने खड़ा किया नया विवाद, जानें स्टेडियम में क्यों नहीं लगाया भारत का तिरंगा

No Indian flag in Karachi Stadium and Gaddafi Stadium: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियमों में सिर्फ 7 देशों के झंडे लगाए गए हैं।