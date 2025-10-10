NZ-W vs BAN-W: गेंदबाजों के दम पर न्यूजीलैंड की पहली जीत, बांग्लादेश को 100 रन से हराया

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)
NZ-W vs BAN-W, ICC Womem's ODI World Cup 2025: न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप में लगातार 2 हार के बाद पहली जीत का स्वाद चख लिया है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया।
बांग्लादेश को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था। न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट 33 रन पर खो दिए। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन, फाहिमा खातून के 34, नाहिदा अख्तर के 17, और राबिया खान के 25 रन के अलावा अतिरिक्त मिले 30 रनों की बदौलत बांग्लादेश की पारी 39.5 ओवर में 127 पर सिमटी। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और ली ताहुहु ने 3-3, रोजमेरी मेयर ने 2, और अमेलिया केर और इडेन कार्सन ने 1-1 विकेट लिए।
इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया। ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं।
सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा सूजी बेट्स ने 29 और मैडी ग्रीन ने 25 रन की पारी खेली। इन चारों बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए।
बांग्लादेश की तरफ से राबिया खान श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं। राबिया ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025