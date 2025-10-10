Patrika LogoSwitch to English

NZ-W vs BAN-W: गेंदबाजों के दम पर न्यूजीलैंड की पहली जीत, बांग्लादेश को 100 रन से हराया

NZ-W vs BAN-W: न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बांग्लादेश की पूरी टीम 39.5 ओवर में 127 रन ही बना सकी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2025

New Zealand women cricket team

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)

NZ-W vs BAN-W, ICC Womem's ODI World Cup 2025: न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप में लगातार 2 हार के बाद पहली जीत का स्वाद चख लिया है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन के बड़े अंतर से हराया।

बांग्लादेश को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था। न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट 33 रन पर खो दिए। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन, फाहिमा खातून के 34, नाहिदा अख्तर के 17, और राबिया खान के 25 रन के अलावा अतिरिक्त मिले 30 रनों की बदौलत बांग्लादेश की पारी 39.5 ओवर में 127 पर सिमटी। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और ली ताहुहु ने 3-3, रोजमेरी मेयर ने 2, और अमेलिया केर और इडेन कार्सन ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया। ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं।

सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा सूजी बेट्स ने 29 और मैडी ग्रीन ने 25 रन की पारी खेली। इन चारों बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए।

बांग्लादेश की तरफ से राबिया खान श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं। राबिया ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, 17 महीने बाद टीम में लौटा खतरनाक तेज गेंदबाज
क्रिकेट
Shaheen Shah Afridi

