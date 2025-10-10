NZ-W vs BAN-W: गेंदबाजों के दम पर न्यूजीलैंड की पहली जीत, बांग्लादेश को 100 रन से हराया

बांग्लादेश को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था। न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट 33 रन पर खो दिए। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन, फाहिमा खातून के 34, नाहिदा अख्तर के 17, और राबिया खान के 25 रन के अलावा अतिरिक्त मिले 30 रनों की बदौलत बांग्लादेश की पारी 39.5 ओवर में 127 पर सिमटी। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और ली ताहुहु ने 3-3, रोजमेरी मेयर ने 2, और अमेलिया केर और इडेन कार्सन ने 1-1 विकेट लिए।