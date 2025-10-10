साउथ अफ्रीका से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, 17 महीने बाद टीम में लौटा खतरनाक तेज गेंदबाज

शाहीन शाह अफरीदी खुर्रम शहजाद के साथ नई गेंद से बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, जबकि अनुभवी स्पिनर नोमान अली और साजिद खान स्पिन की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 25 वर्षीय शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए आखिरी बार मई 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था। वैसे तो वास्तव में बाएं हाथ गेंदबाज ने दिसंबर 2023 के बाद से सिर्फ चार टेस्ट खेले हैं।