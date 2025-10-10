साउथ अफ्रीका से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, 17 महीने बाद टीम में लौटा खतरनाक तेज गेंदबाज

शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर (File Photo Credit - IANS)
PAK vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की करीब 17 महीने बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी तय मानी जा रही है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम दो स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। स्पिन मददगार पिच और 16 सदस्यीय टीम में 4 स्पेलिस्ट स्पिनरों को शामिल किए जाने की चर्चाओं के बावजूद पाकिस्तानी टीम प्रबंधन ने बॉलिंग में संतुलन बनाए रखने का निर्णय लिया है।
शाहीन शाह अफरीदी खुर्रम शहजाद के साथ नई गेंद से बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, जबकि अनुभवी स्पिनर नोमान अली और साजिद खान स्पिन की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 25 वर्षीय शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए आखिरी बार मई 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था। वैसे तो वास्तव में बाएं हाथ गेंदबाज ने दिसंबर 2023 के बाद से सिर्फ चार टेस्ट खेले हैं।
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत है। साउथ अफ्रीका अपने नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा के बिना खेलने उतरेगी और WTC फाइनल में शतक बनाने वाले एडेन मार्कराम उनकी जगह टीम का नेतृत्व करेंगे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने अभी तक प्लेइंग-11 की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद (कप्तान) बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मुहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद, नोमान अली और साजिद खान शामिल होंगे।
पाकिस्तान- शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रोहेल नजीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी।
