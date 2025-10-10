Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, 17 महीने बाद टीम में लौटा खतरनाक तेज गेंदबाज

PAK vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुफ्त और कम कीमत वाले टिकटों की घोषणा की है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2025

Shaheen Shah Afridi

शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर (File Photo Credit - IANS)

PAK vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की करीब 17 महीने बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी तय मानी जा रही है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम दो स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। स्पिन मददगार पिच और 16 सदस्यीय टीम में 4 स्पेलिस्ट स्पिनरों को शामिल किए जाने की चर्चाओं के बावजूद पाकिस्तानी टीम प्रबंधन ने बॉलिंग में संतुलन बनाए रखने का निर्णय लिया है।

शाहीन शाह अफरीदी खुर्रम शहजाद के साथ नई गेंद से बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, जबकि अनुभवी स्पिनर नोमान अली और साजिद खान स्पिन की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 25 वर्षीय शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए आखिरी बार मई 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था। वैसे तो वास्तव में बाएं हाथ गेंदबाज ने दिसंबर 2023 के बाद से सिर्फ चार टेस्ट खेले हैं।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत है। साउथ अफ्रीका अपने नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा के बिना खेलने उतरेगी और WTC फाइनल में शतक बनाने वाले एडेन मार्कराम उनकी जगह टीम का नेतृत्व करेंगे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने अभी तक प्लेइंग-11 की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद (कप्तान) बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मुहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद, नोमान अली और साजिद खान शामिल होंगे।

पाकिस्तान- शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रोहेल नजीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी।

ये भी पढ़ें

IND vs WI, 2nd Test: डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी जायसवाल, पहले दिन भारत का वेस्टइंडीज पर दबदबा
क्रिकेट
Yashasvi Jaiswal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

10 Oct 2025 08:47 pm

Published on:

10 Oct 2025 08:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, 17 महीने बाद टीम में लौटा खतरनाक तेज गेंदबाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

NZ-W vs BAN-W: सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले की फिफ्टी, न्यूजीलैंड का बांग्लादेश को आसान लक्ष्य

Sophie Devine
क्रिकेट

एशिया कप ट्रॉफी ACC ऑफिस में लॉक, मोहसिन नकवी ने अब जारी किया नया फरमान

Asia Cup Trophy Latest News
क्रिकेट

IND vs WI, 2nd Test: डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी जायसवाल, पहले दिन भारत का वेस्टइंडीज पर दबदबा

Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की जगह इस ऑलराउंडर को बनाया गया कप्तान

Ajinkya Rahane
क्रिकेट

संजू सैमसन को वनडे टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल, जमकर निकाली भड़ास

Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.