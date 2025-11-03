‘मैं महिला क्रिकेट होने ही नहीं देता’, जब पूर्व BCCI अध्यक्ष ने तोड़ दिया था टीम की कप्तान का मनोबल

2023 में वूमेंस प्रीमियर लीग शुरू हुई। महिला खिलाड़ियों को अब कॉन्ट्रेक्ट के अलावा लाखों-करोड़ों रुपए मिलने लगे। 2025 में वूमेंस वर्ल्डकप का खिताब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को और आगे ले जाने का काम करेगा। एक दौर था, जब BCCI का अध्यक्ष ही वूमेंस क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था, अब वूमेंस क्रिकेटर्स के लिए अलग से लीग हो रहे हैं। उन्हें वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो मेंस टीम के खिलाड़ियों को मिलती हैं। वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया पर डायना की पुरानी बात फिर वायरल होने लगी। लोग लिखने लगे, “देखो, जिसे श्रीनिवासन ने रोका, वही आज विश्व चैंपियन हैं!”