एशिया कप 2025 से पहले खुली पाकिस्तान पोल, अफगानिस्तानी स्पिनरों की तिकड़ी ने किया कमाल

Pakistan vs Afghanistan 4th Match Highlights: एशिया कप 2025 से पहले टी20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच के बाद अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर सवाल उठे थे। इसके बाद अफगान टीम ने पहले यूएई और अब पाकिस्तान को पटखनी देकर यह बता दिया है कि हार बस एक संयोग थी। वहीं, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार रात खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराते हुए पहले मैच की हार का बदला ले लिया। इसके साथ ही अफगानी स्पिनरों की तिकड़ी एशिया कप से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी।
अफगानिस्तान के 170 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 8 के स्कोर पर सैम अयूब के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। वह बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। लगातार विकेट गिरने की वजह से जरूरी रन रेट ऊपर जाता रहा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता रहा। पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन बना पाई और 18 रन से हार गई।
साहिबजादा फरहान 18, फखर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ ने आखिर में आकर 16 गेंद पर नाबाद 36 रन बनाए। अगर यह पारी नहीं आई होती तो पाकिस्तान की हार और बड़ी होती। अफगानिस्तान ने 169 रन के बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फजल हक फारूकी ने जहां दो विकेट लिए तो वहीं, स्पिनरों मोहम्मद नबी, राशिद खान और नूर अहमद की तिकड़ी ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट चटकाते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी।
इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सेदिकुल्लाह अटल के 64 और इब्राहिम जादरान के 65 रनों की बदौलत अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 169 रन बनाए थे। इब्राहिम और सेदिकुल्लाह ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की थी। अफगानिस्तान का मध्यक्रम फ्लॉप रहा था और इसी वजह से कुल स्कोर कम से कम 20 रन कम था। पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ सबसे सफल गेंदबाज रहे। अशरफ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं सैम अयूब को 1 विकेट मिला।