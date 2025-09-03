एशिया कप 2025 से पहले खुली पाकिस्तान पोल, अफगानिस्तानी स्पिनरों की तिकड़ी ने किया कमाल

Pakistan vs Afghanistan 4th Match Highlights: एशिया कप 2025 से पहले टी20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच के बाद अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर सवाल उठे थे। इसके बाद अफगान टीम ने पहले यूएई और अब पाकिस्तान को पटखनी देकर यह बता दिया है कि हार बस एक संयोग थी। वहीं, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार रात खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराते हुए पहले मैच की हार का बदला ले लिया। इसके साथ ही अफगानी स्पिनरों की तिकड़ी एशिया कप से पहले पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाजी की पोल खोलकर रख दी।