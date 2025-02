PAK vs NZ Highlights: पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बुरी तरह पीटा, कीवी टीम के इन 4 खिलाड़ियों ने ही कर दिया काम तमाम

Pakistan vs New Zealand Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए निराशानजक रहा है, जहां उन्हें पहले मुकाबले में कीवी टीम के बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा।

भारत•Feb 19, 2025 / 10:21 pm• Vivek Kumar Singh

Pakistan vs New Zealand Champions Trophy 2025 Score And Highlights: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 60 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में रिजवान की अगुवाई वाली टीम न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ियों के सामने ही पस्त हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग और टॉम लैथम के शतकों की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 320 रन बनाए। 321 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 260 रन ही बना सकी। इस हार के बाद अब पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं कम हो गई हैं।

इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरूआती झटकों के बाद न्यूज़ीलैंड ने तेजी दिखाई और अंतिम 10 ओवरों में बड़े शॉट खेलकर रन बटोरे। कीवी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरी 10 ओवरों में 131 रन बनाए और मेजबान टीम के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रखा। विल यंग ने 113 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्का लगाते हुए 107 रन बनाये जबकि लैथम ने 104 गेंदों पर नाबाद 118 रन में 10 चौके और तीन छक्के उड़ाए। ग्लेन फिलिप्स ने मात्र 39 गेंदों पर तूफानी 61 रन में तीन चौके और चार छक्के उड़ाए। न्यूज़ीलैंड ने आखिरी पांच ओवरों में 64 रन बटोरे। न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके लगे, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने अपना प्रभाव छोड़ा। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने नई गेंद से अच्छी शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज विल यंग और डेवोन कॉनवे पर दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान के गेंदबाजों को कम स्विंग मिली, लेकिन नसीम ने पिच से मूवमेंट हासिल किया और बल्लेबाजों को परेशान किया। नौवें ओवर में सफलता मिली जब लेग स्पिनर अबरार अहमद ने खूबसूरत गेंद फेंकी और कॉनवे (10) को आउट कर दिया। अगले ही ओवर में पाकिस्तान को फिर से सफलता मिली , जब नसीम ने एक बेहतरीन आउटस्विंगर फेंकी और केन विलियमसन को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। विलियमसन ने गेंद को विकेटकीपर के हाथों में दे मारा और पावरप्ले के अंत में न्यूजीलैंड का स्कोर 48/2 हो गया। कीवी टीम के लिए परेशानी तब और बढ़ गई जब चोट से वापसी कर रहे हारिस राउफ ने 17वें ओवर में खतरनाक डेरिल मिशेल को आउट कर दिया। अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे मिशेल ने 24 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए और फिर मिड-ऑन पर पुल करने से चूक गए। 73/3 पर, न्यूजीलैंड को अपनी पारी को संभालने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। यंग और लैथम ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 118 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करके न्यूजीलैंड को बचाया। यंग, जो टूर्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में थे, ने शानदार खेल दिखाया, कवर्स के माध्यम से बेहतरीन ड्राइव की और पाकिस्तान के स्पिनरों को सटीकता से हैंडल किया। लैथम ने जड़ा शानदार शतक दूसरी ओर, लैथम ने शुरुआत में सतर्क रुख अपनाया, स्ट्राइक रोटेट की और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। यंग ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया, 99 रन पर चार गेंदें खेलीं और फिर अबरार को बाउंड्री के लिए स्वीप किया और घर से बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया। उन्होंने 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 107 रन बनाए और बीच के चरण में पारी को संभाला। हालांकि, 36वें ओवर में क्रीज पर उनका समय समाप्त हो गया, जब उन्होंने तेजी लाने की कोशिश की और नसीम की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर अशरफ को कैच दे बैठे। लैथम, जो टूर्नामेंट से पहले फॉर्म में नहीं थे, ने अपनी शुरुआत का फायदा उठाया और यंग के जाने के बाद भी खेलते रहे। स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। लैथम ने मात्र 95 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो 2022 के बाद से उनका पहला वनडे शतक है। लैथम के अच्छी तरह से सेट होने के बाद, ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और तुरंत पाकिस्तान के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पावर-हिटर ने बिना समय गंवाए, हारिस राउफ को लॉन्ग-ऑन पर छक्का जड़ा और फिर 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। 39 गेंदों पर 61 रनों की उनकी विस्फोटक पारी ने न्यूजीलैंड का 320 तक पहुंचाया। फिसड्डी साबित हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज 321 रन के लक्ष्य का पीछा ककने उतरी पाकिस्तान को तब बड़ा झटका लगा, जब फखर जमान ओपनिंग के लिए नहीं उतरे। बाबर आजम और साउद शकील ने पारी की शुरुआत की। 22 रन पर पाकिस्तान ने 2 विकेट गंवा दिए तो फखर जमान बल्लेबाजी करने आए और 41 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने एक छोर संभाल के रखा लेकिन 34वें ओवर में उन्हें सेंटनर ने आउट कर पाकिस्तान की बची हुई उम्मीदों को खत्म कर दिया। इसके बाद खुशदिल शाह और शाहीन के बीच एक साझेदारी पनपी, लेकिन ये पार्टनरशिप पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा नहीं कर पाई। पाकिस्तान की टीम 47.2 ओवर में सभी विकेट गंवाने के बाद सिर्फ 260 रन बना सकी और 60 रन से मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में विलियम ऑरॉर्की, टॉम लैथम, मिचेल सेंटनर और विल यंग इतने प्रभावी रहे कि पाकिस्तान को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। ये भी पढ़ें: बांग्लादेश के ये 2 गेंदबाज टीम इंडिया पर पड़ सकते हैं भारी, मैच की शुरुआत में पिच से मिलेगी मदद