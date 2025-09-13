PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्तान टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ओमान जैसी हल्की टीम के खिलाफ वह निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 160 रन ही बना सका। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने ओमान की पारी को 16.4 ओवर में महज 67 रन समेटते हुए बड़ी जीत दर्ज की। ओमान जैसी टीम को हराने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।
मैच जीतने के बाद सलमान आगा ने कहा कि बल्ले से हमें अभी और मेहनत करनी होगी। गेंदबाजी शानदार थी, मैं गेंदबाज़ी इकाई से खुश हूं। हमारे पास तीन स्पिनर हैं और वे सभी अलग-अलग हैं, यहां तक कि अयूब भी। हमारे पास 4-5 अच्छे विकल्प हैं और दुबई और अबू धाबी में खेलते समय आपको इनकी जरूरत होती है।
हमें जिस तरह की शुरुआत मिली, उससे हमें 180 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही होता है। हम वाकई अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने त्रिकोणीय सीरीज़ जीती और यहाँ भी आराम से जीत हासिल की। अगर हम अपनी योजनाओं पर लंबे समय तक अमल करते रहे, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
वहीं, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें 160 के अंदर रोकने पर मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने उन योजनाओं पर अमल किया जिन पर चर्चा हुई थी। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा कि हमने स्ट्राइक रोटेट नहीं की, कुछ घबराहट थी और हमारी टीम आज के प्रदर्शन से बेहतर है। जतिंदर ने टीम के लिए संदेश देते हुए कहा कि खुद पर भरोसा रखें, सकारात्मक क्रिकेट खेलें और यह न देखें कि कौन गेंदबाजी कर रहा है।