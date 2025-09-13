PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्तान टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया और ओमान जैसी हल्‍की टीम के खिलाफ वह निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 160 रन ही बना सका। हालांकि इसके बाद पाकिस्‍तान ने ओमान की पारी को 16.4 ओवर में महज 67 रन समेटते हुए बड़ी जीत दर्ज की। ओमान जैसी टीम को हराने के बाद पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्‍होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।