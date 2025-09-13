Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs Oman: हम किसी को भी हरा सकते हैं… ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा हुए घमंडी 

PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलमान आगा एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराने के बाद फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्‍होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 13, 2025

PAK vs Oman Match Highlights
पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्तान टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया और ओमान जैसी हल्‍की टीम के खिलाफ वह निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 160 रन ही बना सका। हालांकि इसके बाद पाकिस्‍तान ने ओमान की पारी को 16.4 ओवर में महज 67 रन समेटते हुए बड़ी जीत दर्ज की। ओमान जैसी टीम को हराने के बाद पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्‍होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।

मैं गेंदबाज़ी इकाई से खुश हूं- सलमान आगा

मैच जीतने के बाद सलमान आगा ने कहा कि बल्ले से हमें अभी और मेहनत करनी होगी। गेंदबाजी शानदार थी, मैं गेंदबाज़ी इकाई से खुश हूं। हमारे पास तीन स्पिनर हैं और वे सभी अलग-अलग हैं, यहां तक कि अयूब भी। हमारे पास 4-5 अच्छे विकल्प हैं और दुबई और अबू धाबी में खेलते समय आपको इनकी जरूरत होती है। 

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 
क्रिकेट
Shahid Afridi controversial statement

'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं'

हमें जिस तरह की शुरुआत मिली, उससे हमें 180 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही होता है। हम वाकई अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने त्रिकोणीय सीरीज़ जीती और यहाँ भी आराम से जीत हासिल की। ​​अगर हम अपनी योजनाओं पर लंबे समय तक अमल करते रहे, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।

मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व- जतिंदर सिंह

वहीं, ओमान के कप्‍तान जतिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें 160 के अंदर रोकने पर मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। उन्‍होंने अच्‍छी गेंदबाजी की। उन्होंने उन योजनाओं पर अमल किया जिन पर चर्चा हुई थी। उन्‍होंने अपनी बल्‍लेबाजी को लेकर कहा कि हमने स्ट्राइक रोटेट नहीं की, कुछ घबराहट थी और हमारी टीम आज के प्रदर्शन से बेहतर है। जतिंदर ने टीम के लिए संदेश देते हुए कहा कि खुद पर भरोसा रखें, सकारात्मक क्रिकेट खेलें और यह न देखें कि कौन गेंदबाजी कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

13 Sept 2025 07:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs Oman: हम किसी को भी हरा सकते हैं… ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा हुए घमंडी 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.