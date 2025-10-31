PAK vs SA 2nd T20I Probable Playing-11: पाकिस्तान करेगा पलटवार या साउथ अफ्रीका सीरीज पर जमाएगा कब्जा? जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

PAK vs SA 2nd T20I: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आज यानी 31 अक्टूबर को दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारतीय समयानुयार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की कमान डोनोवन फरेरा जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व सलमान आगा करेंगे। साउथ अफ्रीका ने सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 55 रन से हराया था। अब मेहमान टीम की नजर दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। वहीं, पाकिस्तान पलटवार कर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा।