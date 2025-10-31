PAK vs SA 2nd T20I Probable Playing-11: पाकिस्तान करेगा पलटवार या साउथ अफ्रीका सीरीज पर जमाएगा कब्जा? जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (Photo Credit - Proteas Men@X)
PAK vs SA 2nd T20I: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आज यानी 31 अक्टूबर को दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारतीय समयानुयार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की कमान डोनोवन फरेरा जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व सलमान आगा करेंगे। साउथ अफ्रीका ने सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 55 रन से हराया था। अब मेहमान टीम की नजर दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। वहीं, पाकिस्तान पलटवार कर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा।
T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर देखने के मिली है। दोनों टीमों के बाद अब तक कुल 25 मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से जहां 12 मुकाबले जीते हैं, वही मेहमान टीम से 13 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान बारिश के आसार नहीं है। शाम के समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से मौसम खेल के अनुकूल रहेगा।
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की बीच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती हैं, विशेषकर लिमिटेड ओवर प्रारूप के मुकाबलों के लिए। इस ग्राउंड का आउटफील्ड तेज है, जैसे बाउंड्री लगाना आसान हो जाता है। इस मैदान पर मुकाबला हाईस्कोर वाला होता है।
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज/अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह/सलमान मिर्जा, अबरार अहमद।
संभावित एकादश: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन, नकाबा पीटर, लुंगी एनगिडी।
