PAK vs SA 2nd T20I Probable Playing-11: पाकिस्तान करेगा पलटवार या साउथ अफ्रीका सीरीज पर जमाएगा कब्जा? जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

Pakistan vs South Africa 2nd T20I: पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खाता नहीं खोल सके थे। ऐसे में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद क्रिकेट फैंस कर रहे हैं।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 31, 2025

South Africa

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (Photo Credit - Proteas Men@X)

PAK vs SA 2nd T20I: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आज यानी 31 अक्टूबर को दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारतीय समयानुयार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की कमान डोनोवन फरेरा जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व सलमान आगा करेंगे। साउथ अफ्रीका ने सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 55 रन से हराया था। अब मेहमान टीम की नजर दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। वहीं, पाकिस्तान पलटवार कर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा।

PAK vs SA T20I : हेड टू हेड

T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर देखने के मिली है। दोनों टीमों के बाद अब तक कुल 25 मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से जहां 12 मुकाबले जीते हैं, वही मेहमान टीम से 13 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में दोनों ही टीमों के‌ बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

लाहौर का मौसम

लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान बारिश के आसार नहीं है। शाम के समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से मौसम खेल के अनुकूल रहेगा।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की बीच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती हैं, विशेषकर लिमिटेड ओवर प्रारूप के मुकाबलों के लिए। इस ग्राउंड का आउटफील्ड तेज है, जैसे बाउंड्री लगाना आसान हो जाता है। इस मैदान पर मुकाबला हाईस्कोर वाला होता है।

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज/अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह/सलमान मिर्जा, अबरार अहमद।

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन

संभावित एकादश: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन, नकाबा पीटर, लुंगी एनगिडी।

Updated on:

31 Oct 2025 07:15 pm

Published on:

31 Oct 2025 06:46 pm

