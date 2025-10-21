Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

PAK vs SA: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी 333 रन बनाए थे।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2025

Pakistan vs South Africa

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, दूसरा टेस्ट (Photo Credit- Proteas Men @X)

PAK vs SA, 2nd Test: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स 68 और काइल वेरेने 10 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान से 148 रन पीछे है।

दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडेन मार्करम और रियान रिकल्टन ने पारी की शुरुआत की थी। 22 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को रिकल्टन के रूप में पहला झटका लगा। रिकल्टन 14 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए मार्करम और स्टब्स के बीच 32 रन की साझेदारी हुई। मार्करम 32 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके।

पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले टोनी डे जॉर्जी और स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। जॉर्जी 55 रन बनाकर आउट हुए। डेवाल्ड ब्रेविस बिना खाता खोले आउट हो गए।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टब्स 184 गेंद पर 68 और वेरेने 25 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच 14 रन की साझेदारी हो चुकी है।पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने 2, और शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने 1-1 विकेट लिए।

पाकिस्तान पहली पारी में 333 रन पर सिमटी

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पहली पारी 333 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने 57, कप्तान शान मसूद ने 87 और सऊद शकील ने 66 रन की पारी खेली। सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज सफलतम गेंदबाज रहे। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 42.4 ओवर में 102 रन देकर 7 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें

इंग्लैंड से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के कारण धाकड़ बल्लेबाज हुईं टीम से बाहर
क्रिकेट
Alyssa Healy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

21 Oct 2025 06:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट

केएल राहुल को लेकर गंभीर-शुभमन ने लिया जो फैसला! पूर्व दिग्गज ने उसे बताया बेतुका

Gautam Gambhir and Shubman Gill
क्रिकेट

वरना अगले… एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी को BCCI ने दी सख्त चेतावनी

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में गरजा है इन बल्लेबाजों का बल्ला, जानें किसके नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन

Shubman Gill Mitchell Marsh
क्रिकेट

इंग्लैंड से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के कारण धाकड़ बल्लेबाज हुईं टीम से बाहर

Alyssa Healy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.