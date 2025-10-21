PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडेन मार्करम और रियान रिकल्टन ने पारी की शुरुआत की थी। 22 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को रिकल्टन के रूप में पहला झटका लगा। रिकल्टन 14 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए मार्करम और स्टब्स के बीच 32 रन की साझेदारी हुई। मार्करम 32 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके।