Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs SA, 1st Test: तीसरे दिन स्पिनरों का दबदबा, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 226 रन की दरकार

दक्षिण अफ्रीका को चौथी पारी में जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

PAK vs SA

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट (Photo Credit - IANS)

PAK vs SA,1st Test: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। तीसरे दिन पूरी तरह से मैच पर स्पिनरों का दबदबा दिखा और कुल 16 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका को चौथी पारी में जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला है। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की आवश्यकता है, वहीं पाकिस्तान को 8 विकेट चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिकल्टन 29 और टोनी डे जॉर्जी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मार्करम 3 और वियान मुल्डर शून्य पर नोमान अली का शिकार बने। इससे पहले पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रन पर सिमट गई। अब्दुल्ला शफीक ने 41, बाबर आजम ने 42 और सऊद शकील ने 38 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले सेनुरान मुथुसामी ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए। सिमोन हार्मर ने 4 विकेट लिए।

तीसरे दिन का खेल दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 216 से आगे खेलना शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 269 रन पर सिमट गई थी। टोनी डे जॉर्जी ने सर्वाधिक 104 रन बनाए। वहीं रियान रिकल्टन ने 71 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए नोमान अली ने 6, साजिद खान ने 3, और सलमान आगा ने 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रन की लीड मिली। पहली पारी में पाकिस्तान ने इमाम-उल-हक और सलमान आगा के 93-93, कप्तान शान मसूद के 76 और मोहम्मद रिजवान के 75 रन की बदौलत 378 रन बनाए थे। इस टेस्ट में अब तक गिरे 32 में से 30 विकेट स्पिनरों ने लिए हैं।

ये भी पढ़ें

बुमराह और अश्विन जैसे भारतीय गेंदबाज जो नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कर दिखाया
क्रिकेट
Noman Ali

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Published on:

14 Oct 2025 07:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SA, 1st Test: तीसरे दिन स्पिनरों का दबदबा, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 226 रन की दरकार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

Nilakshika Silva
क्रिकेट

यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी तक को नहीं छोड़ते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर भड़के मुख्य कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

2027 वनडे वर्ल्डकप खेलने का टूट सकता है सपना! अगर रोहित और विराट का नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में बल्ला

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

दिल्ली टेस्ट के बाद BCCI से नाराज हुए हेड कोच गौतम गंभीर, इस बात के लिए जताई आपत्ति

Gautam Gambhir and Jasprit Bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.