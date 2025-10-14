PAK vs SA, 1st Test: तीसरे दिन स्पिनरों का दबदबा, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 226 रन की दरकार

PAK vs SA,1st Test: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। तीसरे दिन पूरी तरह से मैच पर स्पिनरों का दबदबा दिखा और कुल 16 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका को चौथी पारी में जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला है। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की आवश्यकता है, वहीं पाकिस्तान को 8 विकेट चाहिए।