PAK vs SL: श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेके, दिया आसान लक्ष्य

PAK vs SL, Asia cup 2025: एशिया कप 2025 में मंगलवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मुकाबला अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका की तरफ से कामिंदु मेंडिस ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्द्धशतक ठोका। उन्होंने इसके लिए 44 गेंद खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के लगाए।