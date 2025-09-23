Patrika LogoSwitch to English

PAK vs SL: श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेके, दिया आसान लक्ष्य

PAK vs SL, Asia cup 2025: श्रीलंका ने एशिया कप सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य दिया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 23, 2025

Shaheen Shah Afridi
शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर (File Photo Credit - IANS)

PAK vs SL, Asia cup 2025: एशिया कप 2025 में मंगलवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मुकाबला अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका की तरफ से कामिंदु मेंडिस ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्द्धशतक ठोका। उन्होंने इसके लिए 44 गेंद खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के लगाए।

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय किया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका और कुसल मेंडिस बतौर ओपनर मैदान पर उतरे। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग कर अच्छी शुरुआत की श्रीलंकाई उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ओपनर तीन ओवर के भीतर चले गए। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी।

श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस ही कुछ हद तक संघर्ष कर सके और टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना तीसरा अर्द्धशतक ठोक एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बना सकी।

एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, 14 टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान
श्रीलंका की तरफ से पाथुम निसांका ने 8 रन, कुसल मेंडिस ने 0 रन, कुशल परेरा 15 रन, कप्तान चरिथ असलंका ने 20 रन, दसुन शनाका ने 0 रन, वानिंदु हसरंगा ने 15 रन, चमिका करुणारत्ने ने नाबाद 17 रन और दुष्मंता चमीरा ने 1 रन बनाए।

पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 7 की इकॉनमी से 3 विकेट चटकाए। वहीं हुसैन तलत और हारिस राऊफ ने 2- 2 विकेट जबकि अबरार अहमद ने 1 विकेट चटकाए।

ICC Women’s ODI Rankings: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, स्मृति मंधाना का जलवा कायम
एशिया कप 2025

23 Sept 2025 10:44 pm

23 Sept 2025 10:07 pm

