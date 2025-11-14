PAK vs SL: ICC ने पाकिस्तान टीम को दिया बड़ा झटका, श्रीलंका सीरीज के बीच ठोका भारी भरकम जुर्माना

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
PAK vs SL ODI Series: इस्लामाबाद में आत्मघाती बम धमाके के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे। हालांकि पीसीबी ने उन्हें उच्चस्तरीय सुरक्षा मुहैया कराते हुए पाकिस्तान बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज के शेष दो मैचों को एक दिन के लिए स्थिगित कर दिया। जबकि आगामी ट्राई सीरीज को पूरी तरह से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि पहले वनडे में एक बड़ी गलती के लिए आईसीसी ने पाकिस्तान की टीम को कड़ी सजा देते हुए भारी भरकम जुर्माना ठोका है। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी गलती कबूल ली है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में फिल्डिंग के दौरान ओवर रेट काफी स्लो रहा था। आईसीसी ने इसी वजह से उन पर 20 प्रतिशन मैच फीस का जुर्माना लगाया है। इस मैच को लेकर आईसीसी ने अपने बयान में सजा की पुष्टि की है। मैच रेफरी अली नकवी ने पाकिस्तान की पूरी टीम पर जुर्माना लगाते हुए खुलासा किया कि उनका टारगेट समय से ओवर रेट 4 ओवर पीछा था।
आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों पर हर एक ओवर के स्लो रेट के लिए 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। पाकिस्तान टीम टारगेट समय से 4 ओवर पीछे थी। इस वजह से उन पर 20 प्रतिशत फाइन लगाया गया है। बता दें कि मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम को 46वें ओवर के बाद एक अतिरिक्त फील्डर सर्किल में रखना पड़ा था। मैच रेफरी के सामने कप्तान शाहीन अफरीदी ने गलती कबूल कर ली है। इसलिए अब इस मामले में सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है।
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाने वाला था, लेकिन अब ये मैच रिशेड्यूल कर दिया गया है। क्योंकि इस्लामाबाद बम ब्लास्ट के बाद कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने घर लौटना चाहते थे। पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई प्लेयर्स से बात करते हुए उन्हें मना लिया है। इसके साथ ही सभी प्लेयर्स को उच्चस्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
