Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs SL: ICC ने पाकिस्तान टीम को दिया बड़ा झटका, श्रीलंका सीरीज के बीच ठोका भारी भरकम जुर्माना

PAK vs SL ODI Series: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को अपने नाम किया था। वहीं, अब आईसीसी ने एक बड़ी गलती के लिए पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना ठोक दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 14, 2025

PAK vs SL

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

PAK vs SL ODI Series: इस्‍लामाबाद में आत्‍मघाती बम धमाके के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी स्‍वदेश लौटना चाहते थे। हालांकि पीसीबी ने उन्‍हें उच्‍चस्‍तरीय सुरक्षा मुहैया कराते हुए पाकिस्‍तान बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज के शेष दो मैचों को एक दिन के लिए स्थिगित कर दिया। जबकि आगामी ट्राई सीरीज को पूरी तरह से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि पहले वनडे में एक बड़ी गलती के लिए आईसीसी ने पाकिस्‍तान की टीम को कड़ी सजा देते हुए भारी भरकम जुर्माना ठोका है। पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान शाहिद अफरीदी ने अपनी गलती कबूल ली है।

ICC ने लगाया जुर्माना

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में फिल्डिंग के दौरान ओवर रेट काफी स्लो रहा था। आईसीसी ने इसी वजह से उन पर 20 प्रतिशन मैच फीस का जुर्माना लगाया है। इस मैच को लेकर आईसीसी ने अपने बयान में सजा की पुष्टि की है। मैच रेफरी अली नकवी ने पाकिस्‍तान की पूरी टीम पर जुर्माना लगाते हुए खुलासा किया कि उनका टारगेट समय से ओवर रेट 4 ओवर पीछा था।

आईसीसी के इस नियम के तहत हुई कार्रवाई

आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों पर हर एक ओवर के स्लो रेट के लिए 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। पाकिस्तान टीम टारगेट समय से 4 ओवर पीछे थी। इस वजह से उन पर 20 प्रतिशत फाइन लगाया गया है। बता दें कि मैच के दौरान पाकिस्‍तान की टीम को 46वें ओवर के बाद एक अतिरिक्‍त फील्डर सर्किल में रखना पड़ा था। मैच रेफरी के सामने कप्‍तान शाहीन अफरीदी ने गलती कबूल कर ली है। इसलिए अब इस मामले में सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है।

पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे सीरीज को लेकर मचा बवाल

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाने वाला था, लेकिन अब ये मैच रिशेड्यूल कर दिया गया है। क्‍योंकि इस्लामाबाद बम ब्लास्ट के बाद कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने घर लौटना चाहते थे। पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्‍तान सरकार में गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई प्लेयर्स से बात करते हुए उन्‍हें मना लिया है। इसके साथ ही सभी प्‍लेयर्स को उच्‍चस्‍तरीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

ये भी पढ़ें

बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान छोड़ने पर अड़े खिलाड़ियों को श्रीलंकाई बोर्ड की धमकी, स्वदेश लौटे तो होगा एक्‍शन, शेष मैच स्थगित
क्रिकेट
Sri Lanka Cricket Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

14 Nov 2025 08:17 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SL: ICC ने पाकिस्तान टीम को दिया बड़ा झटका, श्रीलंका सीरीज के बीच ठोका भारी भरकम जुर्माना

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st Test Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट आज से, जानें कब-कहां देख सकेंगे एकदम फ्री

IND vs SA 1st Test Live Telecast
क्रिकेट

IND A vs SA A: नहीं चले अभिषेक-ईशान, निशांत सिंधू और हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में भारत को दिलाई जीत

IND A vs SA A 1st ODI Highlights
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: कोलकाता में छह साल बाद टेस्ट खेलने उतरेगा सिर्फ एक खिलाड़ी, जानें कितनी बदल गई है भारतीय टीम

IND vs SA 1st Test Playing XI
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल में एक और ट्रेड डील, MI ने 2.6 करोड़ रुपए में वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी को खरीदा

Sherfane Rutherford
क्रिकेट

ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ishan Kishan IPL Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.