PAK vs SL: ICC ने पाकिस्तान टीम को दिया बड़ा झटका, श्रीलंका सीरीज के बीच ठोका भारी भरकम जुर्माना

PAK vs SL ODI Series: इस्‍लामाबाद में आत्‍मघाती बम धमाके के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी स्‍वदेश लौटना चाहते थे। हालांकि पीसीबी ने उन्‍हें उच्‍चस्‍तरीय सुरक्षा मुहैया कराते हुए पाकिस्‍तान बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज के शेष दो मैचों को एक दिन के लिए स्थिगित कर दिया। जबकि आगामी ट्राई सीरीज को पूरी तरह से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि पहले वनडे में एक बड़ी गलती के लिए आईसीसी ने पाकिस्‍तान की टीम को कड़ी सजा देते हुए भारी भरकम जुर्माना ठोका है। पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान शाहिद अफरीदी ने अपनी गलती कबूल ली है।